Fotó: Makovics Kornél / TEOL

Kórházba került a belga kosaras

A 17 éves erőcsatárhoz rögtön odarohantak a társak, a mentők kiérkezéséig a két csapat tagjai vették kezelésbe – írj a Teol.

A lap előbb Rózsa Gábor csapatmenedzsertől

azt az információ kapta, hogy a vércukra esett le a játékosnak, aki emiatt az eszméletét is vesztette. Kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akinek stabilizálták az állapotát, és elővigyázatosság miatt éjszakára benntartották.

Végül kiderült, Annie Kibedi rosszullétét kiszáradás okozta.

Egész nap csupán fél liter vizet ivott, emiatt felborult szervezetének ionháztartása. Vezetőedzője szerint ilyen többször előfordult már vele, szerencsére reggelre már jól lett, így a mai napon a csapattal együtt utazhatott haza

– nyilatkozta Szabó Gergő, a Szekszárd ügyvezető elnöke a lapnak. – A belga klub vezetői nagyon hálásak voltak, megköszönték a kórházban dolgozóknak és nekünk is a segítségnyújtást, de az egész vendéglátással meg voltak elégedve."

A Tarr KSC Szekszárd 74–69-re nyerte meg a számára kulcsfontosságú mérkőzést, ezzel életben tartotta továbbjutási esélyeit.