Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Sport

Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sajnálatos eset borzolta a kedélyeket a végletekig kiélezett Szekszárd–Mechelen csütörtöki Európa-kupa találkozót követően. Miközben a belga játékosok a szokásos nyújtásukat végezték, a belga-kongói kettős állampolgárságú Annie Kibedi a földön végzett feladatok alatt jelezte, hogy nem érzi jól magát: végül kórházba kellett szállítani, ahonnan csütörtökön délelőtt engedték ki.

Rosszul lett Szekszárdon a belga kosaras, Annie Kibedi, akit végül kórházba is kellett szállítani.

Kórházba kellett szállítani Annie Kibedit
Kórházba kellett szállítani Annie Kibedit
Fotó: Makovics Kornél / TEOL

Kórházba került a belga kosaras

A 17 éves erőcsatárhoz rögtön odarohantak a társak, a mentők kiérkezéséig a két csapat tagjai vették kezelésbe –  írj a Teol.

A lap előbb Rózsa Gábor csapatmenedzsertől 

azt az információ kapta, hogy a vércukra esett le a játékosnak, aki emiatt az eszméletét is vesztette. Kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akinek stabilizálták az állapotát, és elővigyázatosság miatt éjszakára benntartották.

Végül kiderült, Annie Kibedi rosszullétét kiszáradás okozta.

Egész nap csupán fél liter vizet ivott, emiatt felborult szervezetének ionháztartása. Vezetőedzője szerint ilyen többször előfordult már vele, szerencsére reggelre már jól lett, így a mai napon a csapattal együtt utazhatott haza 

– nyilatkozta Szabó Gergő, a Szekszárd ügyvezető elnöke a lapnak. – A belga klub vezetői nagyon hálásak voltak, megköszönték a kórházban dolgozóknak és nekünk is a segítségnyújtást, de az egész vendéglátással meg voltak elégedve."

A Tarr KSC Szekszárd 74–69-re nyerte meg a számára kulcsfontosságú mérkőzést, ezzel életben tartotta továbbjutási esélyeit. 

Ezért maradt ki két kulcsjátékos a magyar válogatottból
Hihetetlen felvétel került elő a meggyilkolt rapsztárról és Kobe Bryantről – videó
Új szerepéről beszélt a Sopron Basket klublegendája


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!