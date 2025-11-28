Live
A kézilabdasportban különös problémára irányult a figyelem az utóbbi időben. A hosszú köröm által okozott súlyos sérülések miatt a Norvég Kézilabda-szövetség egy új szabály bevezetését kezdeményezte. Hogy figyelnek-e erre a jelenleg is zajló világbajnokságon? Íme, a válasz.

A norvég szövetség bírói vezetője, Espen Modahl, az idény előtt az nemzetközi szövetséghez fordult, hogy tiltsák meg a hosszú köröm használatát a játékosoknak.

A vb-n is figyelnek a körömszabályra
A vb-n is figyelnek a körömszabályra (A fotó illusztráció).
Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Az új körömszabály nem igazán kapott nagy visszhangot eddig

A felhívás meghallgatásra talált, így már ebben az idényben hatályba lépett az a szabály,

 amely szerint a játékosoknak rövidre kell vágniuk a körmeiket a mérkőzés előtt.

A szabály megszegése esetén a játékosokat le kell cserélni, és csak akkor térhetnek vissza a pályára, ha megfelelnek a körmére vonatkozó előírásoknak. A kézilabda szabálykönyvének 4.9 pontja kimondja, hogy tilos olyan tárgyakat viselni, amelyek sérülést okozhatnak más játékosoknak. Ezek közé tartoznak például az ékszerek, piercingek, illetve a hosszú körmök is, mert ezek akár vágásokat vagy horzsolásokat okozhatnak.

A játékosok többsége örömmel fogadja az új szabályt, mivel többen már szenvedtek el sérülést a hosszú körmök miatt. Például a Győr játékosa, Veronica Kristensen többször is megsérült.

Őszintén szólva, komoly zúzódásaim voltak, mind a nyakam, mind a torkom, mind a karjaim körül. És ez nem jó. Elég mélyek tudnak lenni

 – mondta az NRK-nak.

Ugyanakkor a Team Esbjerg sztárja, Nora Mörk úgy gondolja, hogy a szabályt nem fogja nagy figyelem övezni a jelenlegi világbajnokságon. Szerinte izgalmas lesz látni, hogy a bírók mennyire tudják majd betartatni ezt a szabályt.

Érdekes lesz látni, hogyan sikerül a bíróknak nyomon követniük a vb-n, vagy csak a bajnokság vagy a szezon során tűnik el a nagy köröm. Nem hiszem, hogy nagy hangsúlyt kap majd

 – mondta Mørk az NRK-nak.

Az IHF (Nemzetközi Kézilabda-szövetség) bírói vezetője, 

Per Morten Södal elmondta, hogy a világbajnokságon nem lesz külön "körömrendőrség", tehát nem lesznek állandó körömnagyság-ellenőrök.

A körmök hosszúságáért elsősorban a játékosok és a csapatvezetők a felelősek. Ha azonban a bírók a mérkőzés előtt valakinél túl hosszúnak találják  a körmöket, figyelmeztetni fogják a játékost.

Mivel nincs konkrét, milliméterben megadott korlátozás a körmök hosszára, az egyéni megítélés tárgya marad minden egyes esetben.

