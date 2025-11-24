A magyar szövetség honlapja számolt be a rossz hírről, miszerint Kovács Anettizomsérülés miatt nem utazhat el a válogatottal a tornára.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Rossz hír: megsérült Kovács Anett, cserélni kellett

Helyére pedig Falusi-Udvardi Laura, a Motherson Mosonmagyaróvári KC jobbszélsője került be a keretbe

- szúrta ki az MTI.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar együttes csütörtökön Szenegál ellen kezdi meg szereplését a vb-n, majd szombaton Iránnal, jövő hétfőn pedig Svájccal csap össze a csoportkörben. Golovin Vlagyimir csapata a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban játssza csoportmeccseit.

A magyar válogatott 18 fős világbajnoki kerete:

kapusok: Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Bukovszky Anna (MOL Esztergom)

jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)

irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

beállók: Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom)

balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (MOL Esztergom), Csíkos Luca (Vác)

balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)