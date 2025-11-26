„Amikor visszatekintek arra a csodálatos és hosszú kézilabda-karrierre, amelyet eddig megélhettem, két ember van, akik különösen nagy hatással voltak rám – kapusként és emberként egyaránt. Az egyikük később érkezett az életembe, a másik azonban ott volt velem az első perctől: az ikertestvérem, Kristine. Néhány perccel hamarabb születtem, ami gyerekként nagyon fontos dolog volt, talán ma már kevésbé jó érzés, hogy én vagyok az idősebb” – mondta egy 2022-es interjúban Katrine Lunde, aki egy utolsó dobásra készül a 2025-ös női kézilabda vb-n. A norvégok és a sportág legendája bejelentette, ez lesz az utolsó világversenye, a holland-német, közös rendezésű világbajnokság után visszavonul a válogatottól.
Katrine Lunde 45 évesen is világsztár, halmozza a rekordokat
„9-10 évesen kezdtünk játszani, mert az osztálytársaink közül néhány lány játszott, és kellett még ember a csapatba. Kristiansandban, ahol felnőttünk, nem volt igazán sportélet. A helyi kézilabdacsapat a harmadosztályban játszott, nem nagyon voltak példaképek, akikre felnézhettünk volna. De mi élveztük a játékot, és ahogy idősebbek lettünk, rájöttünk, hogy a korosztályunkhoz képest egész jók vagyunk” – mondta Lunde, aki még 16 éves korában sem tudta vagy gondolta, hogy profi sportoló lesz.
„Norvégiában a csarnokok május végén bezártak, és csak nyár után nyitottak ki újra, így tudtuk, hogy ha edzeni akarunk, magunkra leszünk utalva. Hatalmas szerencsém volt, hogy Kristine ott volt mellettem – mindenben támogattuk egymást. Volt egy nyári faházunk a városhoz közel, és apánk ekkorra már értette, hogy mit szeretnénk. Vett nekünk kézilabda-kapukat, mi pedig pályát csináltunk a ház mellett, és egész nyáron ott edzettünk” – emlékezett vissza Lunde, aki szerint ő mindig szeretett kapus lenni, de a testvére szerint ezzel mindenki így volt, és ő lett a szerencsés, aki végül kapus lehetett.
A Lunde testvérek egyetemista korukban döntötték el, hogy teljes mértékben a kézilabdázásra akarnak koncentrálni, így Dániába, az Aalborg csapatához igazoltak. „Annyit voltunk együtt, hogy szinte úgy éltünk, mint egy idős házaspár. 24 évesek voltunk, amikor az Aalborghoz igazoltunk – sokáig vártunk a megfelelő ajánlatra. Nem sztároknak éreztük magunkat, csak egy jó csapatot szerettünk volna, ahol meg tudunk élni, és fejlődhetünk. Aalborg fantasztikus hely volt, minden meccsen hatalmas hangulat fogadott” – mondta Lunde, aki ekkor már válogatott játékos volt.
„Az első világversenyem a 2002-es Európa-bajnokság volt. Sok mindenre nem emlékszem, mert nem játszottam sokat – inkább figyeltem és tanultam. Norvégiának fantasztikus kapustradíciói vannak. A legközelebbi példaképem Cecilie Leganger volt. A válogatottban nagy hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre – ez nekem rengeteget segített az első években. Az elején félénk voltam, meg voltam ijedve az idősebb játékosoktól” – mondta a világklasszis kapus, akinek időbe telt elfogadnia, hogy nem mindig ő kezdett a kapuban, de idővel megtanulta, ha nem megy, megpróbálja újra.
A fent már említett másik személy Mats Olsson, aki segítette Lunde pályafutását. „Emlékszem, amikor először találkoztunk, rögtön kérdéseket tett fel. Megmutatta, hogy addig ösztönből védtem, de sokkal tudatosabban is lehet. Rávett, hogy gondolkodjak a lövő preferenciáin. Akarom, hogy a kedvenc lövését vegye elő vagy csalogassam olyan helyre, amelyet nem szeret? Ezekről korábban nem gondolkodtam.”
Lunde a 25. nagy világversenyére készül, többek között nyert három olimpiát.
„Rengeteg tornán játszottam, de a 2004-es Eb Magyarországon különösen közel áll a szívemhez. A 2008-as olimpián domináltunk, mindenkit megvertünk, Oroszországot is a döntőben. Az egyik legjobb tornám volt. Az pedig, hogy a nővéremmel együtt éltem át, külön ajándék” – mondta Lunde, akinek egy álma volt, hogy a Győr játékosa legyen.
Lunde a Győr csapatával is felért a csúcsra
Ez 2010-ben jött össze. „A Viborgnál töltött sikeres évek után a klubbal nem tudtunk megállapodni, így el kellett döntenem, hogyan tovább. Győr volt az álmom – láttam, milyen kézilabda-kultúra van Magyarországon. A testvéremtől való »válás« nehéz volt – először játszottunk külön csapatban. Ez egy rossz, fájdalmas időszak volt. Győrben azonban minden megváltozott. A klub sorozatos döntőket vesztett – árnyékként nehezedett rájuk a »sose nyernek BL-t« stigma. Az első évben nehéz volt beilleszkedni, más mentalitás, más nyelv, más kultúra – de éreztem, hogy lehet máshogy is csinálni. 2013-ban aztán megtörtük az átkot. Legyőztük a Buducsnosztot, és aranyérmet nyertünk.
Felejthetetlen pillanat volt.
A következő évben jött az első FINAL4 Budapesten – az egész város zöld-fehérben élt, és a telt ház energiája leírhatatlan” – mondta Lunde, aki a pályán szeret színészkedni is.
„Nem vagyok rossz ember, de a pályán megteszek mindent a győzelemért. Ha kell, olyan érzelmet mutatok, ami nincs is ott – csak hogy kizökkentsem az ellenfelet” – mondta Lunde, aki Győr után Rosztovba igazolt, majd hazatért Kristiansandba.
„A Rosztovban töltött második évemben már a lányomra gondoltam – arra, hogy jobb lenne otthon. A karrierem vége közeledett, így adta magát a Vipers. Kristine is itt játszott az első szezonom idején – ez a karrierem egyik legszebb időszaka volt. Olyan volt, mintha minden visszatért volna a kezdetekhez. Aztán jöttek az eredmények – FINAL4, majd Bajnokok Ligája-győzelem. A COVID miatt fél évig idegenben játszottunk, nagyon kemény volt, de megedzett minket. A győzelem könnyekig ható élmény volt.”
Sok minden történt: sérülések, vetélés, anyaság. De a kézilabda mindig erőt adott. A válogatott a családom – húsz éve.
Lunde nagyobb sikerei:
- Háromszoros olimpiai bajnok: 2008, 2012, 2024, kétszeres bronzérmes: 2016, 2020
- Világbajnok: 2011, 2021, ezüstérmes: 2007, 2017, 2023, bronzérmes: 2009
- Európa-bajnok: 2004, 2006, 2008, 2010, 2020, 2022, 2024, ezüstérmes: 2002, 2012
- Bajnokok Ligája-győztes: 2009, 2010, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023, BL-döntős: 2012, 2025, bronzérmes: 2019
- EHF-kupa-győztes: 2017, döntős: 2018
Katrine Lunde az olimpiai női kézilabdatorna legtöbb meccsel rendelkező játékosa, valamint a sportág történetének legidősebb olimpiai pályára lépő kézilabdázója. Lunde lett az első kézilabdázó, aki öt olimpiai éremmel büszkélkedhet. Párizsban ő vitte Norvégia zászlaját és nem kevesebb, mint 380-szor volt eddig válogatott.
Győri szerelem, szerb szerződés
A női kézilabda történetének legeredményesebb játékosa nyáron a Crvena Zvezdához igazolt. A 45 éves kapus elismeri, hogy őt magát is meglepte a döntés, és arról is mesél, miként hatott a tavalyi szezon a mentális egészségére – mielőtt megérkezett volna a váratlan hívás.
„A Vipers Kristiansand csődje miatt öt hónapot az Odensénél játszottam, de a csőd egyértelműen megviselte a mentális egészségemet. Időre volt szükségem, hogy kitaláljam, mit is szeretnék a jövőben, de egy nap felkeresett a Crvena Zvezda” – a többi pedig már történelem.
Lunde (második) férje, Nikola Trajkovics volt labdarúgó, aki korábban szintén sportolt Győrben. 2010-ben a bajnokcsapat tagja is volt, amikor BL-t nyert az ETO. A két sportember itt ismerkedett össze, 2015-ben pedig kislányuk is megszületett. Trajkovics négy évet focizott korábban a Zvezdában.
„A férjem belgrádi, és a város számomra sem idegen. Van itt családunk, a lányom pedig imádja meglátogatni őket. Ez is nagy szerepet játszott a döntésemben. Nagyon jól érzem magam itt Belgrádban” – mondta Lunde, aki év végén a válogatottól biztosan visszavonul, de a klubkarrierjének befejezéséről még nem döntött.
„Mats Olsson azt mondta: ne azért hagyd abba, mert mások szerint túl öreg vagy – akkor hagyd abba, amikor te akarod. Ő túl korán fejezte be, megbánta – én nem akarom. Amíg úgy érzem, van mit adnom, addig maradok. Bízom benne, hogy amikor eljön az idő, érezni fogom. Ha nem, remélem valaki szól majd: Katrine, most már ideje.”