„Amikor visszatekintek arra a csodálatos és hosszú kézilabda-karrierre, amelyet eddig megélhettem, két ember van, akik különösen nagy hatással voltak rám – kapusként és emberként egyaránt. Az egyikük később érkezett az életembe, a másik azonban ott volt velem az első perctől: az ikertestvérem, Kristine. Néhány perccel hamarabb születtem, ami gyerekként nagyon fontos dolog volt, talán ma már kevésbé jó érzés, hogy én vagyok az idősebb” – mondta egy 2022-es interjúban Katrine Lunde, aki egy utolsó dobásra készül a 2025-ös női kézilabda vb-n. A norvégok és a sportág legendája bejelentette, ez lesz az utolsó világversenye, a holland-német, közös rendezésű világbajnokság után visszavonul a válogatottól.

Katrine Lunde a Győrben is meghódította a világot

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Katrine Lunde 45 évesen is világsztár, halmozza a rekordokat

„9-10 évesen kezdtünk játszani, mert az osztálytársaink közül néhány lány játszott, és kellett még ember a csapatba. Kristiansandban, ahol felnőttünk, nem volt igazán sportélet. A helyi kézilabdacsapat a harmadosztályban játszott, nem nagyon voltak példaképek, akikre felnézhettünk volna. De mi élveztük a játékot, és ahogy idősebbek lettünk, rájöttünk, hogy a korosztályunkhoz képest egész jók vagyunk” – mondta Lunde, aki még 16 éves korában sem tudta vagy gondolta, hogy profi sportoló lesz.

„Norvégiában a csarnokok május végén bezártak, és csak nyár után nyitottak ki újra, így tudtuk, hogy ha edzeni akarunk, magunkra leszünk utalva. Hatalmas szerencsém volt, hogy Kristine ott volt mellettem – mindenben támogattuk egymást. Volt egy nyári faházunk a városhoz közel, és apánk ekkorra már értette, hogy mit szeretnénk. Vett nekünk kézilabda-kapukat, mi pedig pályát csináltunk a ház mellett, és egész nyáron ott edzettünk” – emlékezett vissza Lunde, aki szerint ő mindig szeretett kapus lenni, de a testvére szerint ezzel mindenki így volt, és ő lett a szerencsés, aki végül kapus lehetett.

A Lunde testvérek egyetemista korukban döntötték el, hogy teljes mértékben a kézilabdázásra akarnak koncentrálni, így Dániába, az Aalborg csapatához igazoltak. „Annyit voltunk együtt, hogy szinte úgy éltünk, mint egy idős házaspár. 24 évesek voltunk, amikor az Aalborghoz igazoltunk – sokáig vártunk a megfelelő ajánlatra. Nem sztároknak éreztük magunkat, csak egy jó csapatot szerettünk volna, ahol meg tudunk élni, és fejlődhetünk. Aalborg fantasztikus hely volt, minden meccsen hatalmas hangulat fogadott” – mondta Lunde, aki ekkor már válogatott játékos volt.