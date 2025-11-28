Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Putyin kemény ultimátumot adott Zelenszkijnek – vérfagyasztó

Hoppá!

Elfogadta a közgyűlés! Brutális bírságot is kiszabhatnak az elektromos rolleresekre

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar női kézilabda-válogatott szombaton Iránnal találkozik majd a világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Papp Nikoletta szerint a magyar válogatott nem fog spórolni, hanem teljes erőbedobással játszik majd, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány viszont sérülésmentes meccsben reménykedik.

A magyar válogatott az első körben 26-17-re győzte le Szenegált, a közel-keletiek viszont 34-9-re kikaptak Svájctól. A pénteki sajtófélórán az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta felidézte, hogy az őszi felkészülési meccsek előtt volt egy hosszabb időszak, amikor nem találkoztak a válogatott tagjai. Ilyenkor mindenki abból dolgozik elsősorban, amit a saját klubjából hoz, és a játékosoknak újra össze kell szokniuk. 

's-Hertogenbosch, 2025. november 27. Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra, a magyar válogatott tagjai a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 1. fordulójában játszott Magyarország-Szenegál mérkőzés után a hollandiai 's-Hertogenboschban 2025. november 27-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra, a magyar válogatott tagjai a Szenegál elleni győztes csoportmeccs után
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nem fog spórolni a magyar válogatott a kézi-vb-n

A román CS Minaur Baia Mare légiósa úgy véli, az Irán elleni mérkőzés jó alkalom lesz, hogy védekezésben még jobban összeszokjanak, és elöl is több lehetőségük lesz minden játékelem gyakorlására.

„Ezek a mérkőzések ebből a szempontból szerintem hasznosak tudnak lenni. Ennek a meccsnek nem szabad problémát okoznia, próbálunk majd a lehető legkevesebb kapott gólra törekedni” – magyarázta.

A magyar rekordot a 2005-ös világbajnokságon Ausztrália ellen 57-9-re megnyert szentpétervári meccs tartja, ez a vb-k történetének legnagyobb különbségű találkozója, egyben az egy csapat által lőtt legtöbb gól csúcsát is ez jelenti világbajnokságon. Ennek kapcsán a jobbátlövő úgy fogalmazott: spórolni nem fognak, mert azt vallják, azzal tisztelik meg leginkább az ellenfelet, ha mindent beleadnak, viszont nem fognak kimondottan a rekord megdöntésére törekedni.

„Szerintem ez egy jó lehetőség arra is, hogy akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, azok több játékperchez jussanak. Ez a csapat javára válik, amikor lesz egy kiélezettebb mérkőzésünk, mert ők ugyanúgy jó formában lesznek” – mondta.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány tiszteli és becsüli az irániakat
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány tiszteli és becsüli az irániakat
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meglátása szerint a közel-keletiek rendkívül lelkesek, de az eredmény nem igazán érdekli őket.

„Sikerült anyagot szerezni róluk, láttuk, amikor a törökökkel játszottak, tehát tudtuk, hogy mire képesek. Azt csinálják, amit tudnak, és biztos vagyok benne, hogy boldogok, amiért itt lehetnek. 

Ne feledjük, náluk nagyjából négy évvel ezelőtt engedélyezték, hogy a nők is kézilabdázhassanak, tehát egy kicsit más világ

– magyarázta az MTI-nek 's-Hertogenbosch-ban a szakvezető.

A szakember hangsúlyozta: az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott tagjainak saját magukra kell figyelniük, és nagyon fontos lenne, hogy sérülésmentesen zárják a találkozót. Tervei szerint a maguk részéről ugyanúgy építik majd fel a meccset, mint vasárnap a spanyolok elleni felkészülési mérkőzést. Nagyjából tíz percenként cserélni fog, hogy mindenki elegendő terhelést kapjon, és senki ne legyen túlterhelve a következő meccsen. „Növelnünk kell a sebességünket, ez az egyetlen, amit ebből a meccsből ki lehet majd hozni” – vélekedett Golovin Vlagyimir.

A közel-keleti együttesnek ez a harmadik vb-részvétele, 2021-ben minden mérkőzését elveszítette, két évvel ezelőtt viszont egy győzelemmel és hat vereséggel zárt, mivel Grönlandot legyőzte.

A magyarok Irán elleni mérkőzése szombaton 20.30-kor kezdődik, a harmadik ellenfél - hétfőn 20.30-tól - Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.

  • Kapcsolódó cikkek:
Megdöbbentő, amit Golovin Vlagyimir válogatottjáról állítanak Szenegálban
Kőkemény meccsel kezdett a magyar női kéziválogatott a világbajnokságon
Rögtön az első meccsen új sztárja lett a női kézilabda-válogatottnak
Hihetetlen eredmény született a magyarok csoportjában a női kézilabda-vb-n

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!