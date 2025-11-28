A magyar válogatott az első körben 26-17-re győzte le Szenegált, a közel-keletiek viszont 34-9-re kikaptak Svájctól. A pénteki sajtófélórán az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta felidézte, hogy az őszi felkészülési meccsek előtt volt egy hosszabb időszak, amikor nem találkoztak a válogatott tagjai. Ilyenkor mindenki abból dolgozik elsősorban, amit a saját klubjából hoz, és a játékosoknak újra össze kell szokniuk.

Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra, a magyar válogatott tagjai a Szenegál elleni győztes csoportmeccs után

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nem fog spórolni a magyar válogatott a kézi-vb-n

A román CS Minaur Baia Mare légiósa úgy véli, az Irán elleni mérkőzés jó alkalom lesz, hogy védekezésben még jobban összeszokjanak, és elöl is több lehetőségük lesz minden játékelem gyakorlására.

„Ezek a mérkőzések ebből a szempontból szerintem hasznosak tudnak lenni. Ennek a meccsnek nem szabad problémát okoznia, próbálunk majd a lehető legkevesebb kapott gólra törekedni” – magyarázta.

A magyar rekordot a 2005-ös világbajnokságon Ausztrália ellen 57-9-re megnyert szentpétervári meccs tartja, ez a vb-k történetének legnagyobb különbségű találkozója, egyben az egy csapat által lőtt legtöbb gól csúcsát is ez jelenti világbajnokságon. Ennek kapcsán a jobbátlövő úgy fogalmazott: spórolni nem fognak, mert azt vallják, azzal tisztelik meg leginkább az ellenfelet, ha mindent beleadnak, viszont nem fognak kimondottan a rekord megdöntésére törekedni.

„Szerintem ez egy jó lehetőség arra is, hogy akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, azok több játékperchez jussanak. Ez a csapat javára válik, amikor lesz egy kiélezettebb mérkőzésünk, mert ők ugyanúgy jó formában lesznek” – mondta.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány tiszteli és becsüli az irániakat

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meglátása szerint a közel-keletiek rendkívül lelkesek, de az eredmény nem igazán érdekli őket.

„Sikerült anyagot szerezni róluk, láttuk, amikor a törökökkel játszottak, tehát tudtuk, hogy mire képesek. Azt csinálják, amit tudnak, és biztos vagyok benne, hogy boldogok, amiért itt lehetnek.

Ne feledjük, náluk nagyjából négy évvel ezelőtt engedélyezték, hogy a nők is kézilabdázhassanak, tehát egy kicsit más világ

– magyarázta az MTI-nek 's-Hertogenbosch-ban a szakvezető.