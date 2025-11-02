Az Osztrák Kézilabda-szövetség centenáriumi gáláját rendezték szombaton Bécsben, ahol az esemény zárásaként Ausztria ellen, fél év szünet után ismét pályára lépett a magyar férfikézilabda-válogatott. A Chema Rodríguez vezette csapat 16–13-as félidei vezetés után 31–27-re győzött, és biztató formát mutatott a januári Európa-bajnokság előtt. A magyar válogatott minden tagja élvezte, hogy újra együtt játszhat, a rutinos játékosok helyett pályára lépő fiatalok bizonyították: helyük van a keretben.

A magyar válogatott félév szünet után az Osztrák Kézilabda-szövetség centenáriumi gáláján lépett pályára Fotó: Csudai Sándor

A magyar válogatott gyorsan játékba lendült

A bécsi gála különleges körülmények között zajlott, hiszen a centenárium miatt a mérkőzés kezdése is késlekedett a díjátadók és himnuszok miatt. A magyar csapat így közel negyedórát várt a pályán, így nehezen indult az összecsapás. Az első percekben ugyan döcögött a játék, ám öt perc után felvették a ritmust, és a félidőre már háromgólos előnyt építettek. A második játékrészben magabiztosan tartották a vezetést, végül pedig négy góllal nyertek.

Úgy tűnik, Chema Rodriguez remek ritmusban hajtotta végre a generációváltást a válogatottnál Fotó: Csudai Sándor

Bíztató a jövőkép a válogatottnál

A találkozón Bánhidi Bence először viselte a csapatkapitányi karszalagot, és a lefújás után hangsúlyozta: a válogatottban most a játék élvezete és az egység a legfontosabb. A fiatal játékosok is bátran szálltak be, és éltek a lehetőséggel, zökkenőmentesnek tűnika generációváltás. A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez minden benevezett játékosának játéklehetőséget adott. A keret egész héten együtt dolgozott Felcsúton, ahol már a januári Európa-bajnokságon volt a fókusz.

A lefújás után a főszereplők értékeltek az Origo kamerája előtt:

A magyar válogatott kerete legközelebb decemberben találkozik, a szokásoknak megfelelően a karácsonyi időszakban kezdi meg a felkészülést a januári kontinenstornára. Egyelőre egy meccs szerepel az Eb előtt a csapat programjában, a Románia elleni, amelyre január 9-én Győrben kerül sor. Az Európa-bajnokság csoportkörében Kristianstadban lép pályára: január 16-án Lengyelország, 18-án Olaszország, 20-án pedig Izland lesz az ellenfél. A középdöntőbe az első két helyezett jut.