Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott legutóbb 2021 tavaszán a győri olimpia selejtezőtornán találkozott a szerbekkel, akkor 31-23-ra múlta felül balkáni riválisát. Noha mindkét csapat háza táján rengeteg változáson történt azóta, a mieink bizakodva várhatták a mérkőzést.

A magyar válogatott győzelemmel kezdte a norvégiai felkészülési tornát

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A szerb keretben több ismerős játékos is volt, a Ferencváros beállója, Dragana Cvijic, a Debrecen balátlövője, Jovana Jovovic, valamint poszttársa, az Alba Fehérvárt erősítő Emilija Lazic.

Nehéz meccsen gyűrte le a szerbeket a magyar válogatott

A Magyar Kézilabda Szövetség beszámolója szerint feszes magyar védekezéssel indult a mérkőzés. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a találkozó, a játékrész közepén 5-5-ös döntetlenről lépett el Golovin Vlagyimir együttese, amely a szünetre ötgólos előnyt dolgozott ki.

A fordulás után eleinte tartani tudta a távolságot a magyar együttes, de a félidő közepére és a hajrára kétgólosra faragta lemaradását az előző világbajnokságon, majd a tavalyi Európa-bajnokságon is 21. helyen végzett szerb csapat. Ennek ellenére a válogatottunk így is négy góllal megnyerte első felkészülési mérkőzését a Posten Kupán, ahol a következő körben a házigazda norvégokkal találkozik, majd vasárnap a spanyol együttessel méri össze erejét. A második félidő krónikájához tartozik, hogy a kapuban Janurik Kingát váltó Bukovszky Annát fejbelőtték.

A két csapat nyolcadik egymás elleni mérkőzésén két szerb győzelem mellett hatodszor született magyar siker.

Amikor a saját tempónkban játszottunk, akkor jól működött minden támadásban és védekezésben is. Ahogy idomultunk a szerbek tempójához, abból az ellenfelünk helyzeteket tudott kialakítani rendszeresen

– elemzett Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, aki összességében pozitívan látta a nehéz találkozót, mivel játékosai a fontos pillanatokban jó döntéseket hoztak a pályán

Sajnálatos módon a magyar női kézilabda-válogatott norvégiai felkészülési mérkőzéseit sem TV-közvetítésen, sem élő streamben nem lehet követni, mivel a jogtulajdonos erre nem adott engedélyt.

A holland-német közös rendezésű vb csoportkörében a magyar válogatottra jövő csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc vár a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.