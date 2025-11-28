A magyar válogatott második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, a közvetlen kvalifikációban pedig az idén Európa-bajnoki negyedik finnek ellen kezdte meg szereplését. A hazai keretből tíz év után kimaradt Váradi Benedek, ugyanakkor visszatért az előselejtezőket kihagyó Lukács Norbert, aki a bajnok Szolnoktól nyáron az orosz Nyizsnyij Novgorodhoz igazolt.
Ami az ellenfelet illeti, nem jött Magyarországra a legnagyobb sztár, az NBA-s Utah Jazzt erősítő Lauri Markkanen, de a 14 fős keretben ezzel együtt csak két otthon játszó kosaras kapott helyet. A légiósok között ott volt Ilari Seppälä, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét irányítója is.
Könnyed sikerrel kezdett a magyar válogatott
Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese Reuvers öt pontjával kezdett, és az ötödik percben már 17-4-re vezetett. A vendégek folyamatosan futottak az eredmény után, és nem tudtak mit kezdeni Lukács, illetve Perl Zoltán dobásaival, közben Vojvoda Dávid harcképtelenné vált egy ütközést követően. A folytatásban 26 pontra nőtt a hazai előny, szárnyalt a magyar csapat, Reuvers és Perl is átlépte a tíz pontot.
A nagyszünetben 60-39 volt az állás, Reuvers a mezőny legjobbjaként 16 pontnál tartott.
Térfélcsere után a házigazdák magabiztosan tartották a húsz pont körüli különbséget, Somogyi Ádám sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket, aztán elkezdett felzárkózni az ellenfél. Egyre több finn akció végződött kosárral, így az utolsó játékrész már csak 75-61-ről indult. A 32. percben hosszú idő után tíz ponton belülre kerültek a vendégek, de Perl bedobta 23. pontját, ami valamelyest megnyugtatta a csapatot. A hajrá így is izgalmasan alakult, az utolsó perc 87-79-ről indult, innen pedig már nem volt visszaút a finnek számára.
A magyar kosárlabda-válogatott hétfőn Belgiumban lép pályára, a többi négy mérkőzésére jövőre kerül sor.
A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.
Eredmény, G csoport, 1. forduló:
Magyarország-Finnország 89-82 (31-17, 29-22, 15-22, 14-21)
Pontszerzők: Perl 25, Reuvers 16, Somogyi 11, Benke 10, Lukács 9, Meleg 6, Pallai 6, Pongó 6, illetve Salin 16, Jantunen 13, Maxhuni 13, Valtonen 11, Muurinen 9, Madsen 7, Nkhamhoua 6, Seppälä 5, Kantonen 2