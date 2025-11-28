A magyar válogatott második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, a közvetlen kvalifikációban pedig az idén Európa-bajnoki negyedik finnek ellen kezdte meg szereplését. A hazai keretből tíz év után kimaradt Váradi Benedek, ugyanakkor visszatért az előselejtezőket kihagyó Lukács Norbert, aki a bajnok Szolnoktól nyáron az orosz Nyizsnyij Novgorodhoz igazolt.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Ami az ellenfelet illeti, nem jött Magyarországra a legnagyobb sztár, az NBA-s Utah Jazzt erősítő Lauri Markkanen, de a 14 fős keretben ezzel együtt csak két otthon játszó kosaras kapott helyet. A légiósok között ott volt Ilari Seppälä, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét irányítója is.

Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese Reuvers öt pontjával kezdett, és az ötödik percben már 17-4-re vezetett. A vendégek folyamatosan futottak az eredmény után, és nem tudtak mit kezdeni Lukács, illetve Perl Zoltán dobásaival, közben Vojvoda Dávid harcképtelenné vált egy ütközést követően. A folytatásban 26 pontra nőtt a hazai előny, szárnyalt a magyar csapat, Reuvers és Perl is átlépte a tíz pontot.

A nagyszünetben 60-39 volt az állás, Reuvers a mezőny legjobbjaként 16 pontnál tartott.

Térfélcsere után a házigazdák magabiztosan tartották a húsz pont körüli különbséget, Somogyi Ádám sportszerűtlen hibája borzolta a kedélyeket, aztán elkezdett felzárkózni az ellenfél. Egyre több finn akció végződött kosárral, így az utolsó játékrész már csak 75-61-ről indult. A 32. percben hosszú idő után tíz ponton belülre kerültek a vendégek, de Perl bedobta 23. pontját, ami valamelyest megnyugtatta a csapatot. A hajrá így is izgalmasan alakult, az utolsó perc 87-79-ről indult, innen pedig már nem volt visszaút a finnek számára.

A magyar kosárlabda-válogatott hétfőn Belgiumban lép pályára, a többi négy mérkőzésére jövőre kerül sor.

A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban.