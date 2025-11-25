A magyar válogatott — amely augusztusban az előselejtezős csoportjában a románok mögött második helyen végzett — a kvalifikációban Finnország mellett Belgiummal és Franciaországgal csatázik a továbbjutásért.

A világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatott sajtónyilvános edzése a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában. A magyar csapat november 29-én Finnország ellen játszik Szombathelyen, majd három nappal később idegenben Belgiumban.

Fotó: Katona Tibor

Maronka és Váradi ezúttal kimaradt a magyar válogatottból

Arra a kérdésre, hogy Maronka Zsombor és Váradi Benedek ezúttal miért nem kapnak szerepet, a szlovén edző kifejtette: noha bízik az említett két játékosban és jó velük a kapcsolata, meglátása szerint az utóbbi időben nem játszottak eleget klubcsapatukban, így jelenleg nincsenek olyan felkészültségi szinten, amilyenre a válogatottban való szerepeltetésükhöz szükség lenne.

Somogyi Ádámtól – akit korábban hasonló okokból nem hívott be a válogatottba - és társaitól viszont sokat vár, az irányító ugyanis jó formában van és jól játszik.

Okorn hozzátette, Szombathelyt kiváló helyszínnek tartja, és csakúgy, mint a játékosok, ő is bizakodó a pénteki mérkőzés előtt.

Somogyi Ádám kiemelte, a csapat valóban jó formában van, a válogatottat 12 remek játékos alkotja, akik között megvan az összhang, a következő néhány napban pedig van lehetőségük a játékuk finomhangolására.

Nem jön Szombathelyre a Utah Jazz sztárja

Szavai szerint igyekeznek majd tudásuk legjavát adva kiszolgálni a közönséget, a finneket pedig — akik ezúttal nem számíthatnak legnagyobb sztárjukra, a Utah Jazzben szereplő Lauri Markkanenre — annak ellenére is szeretnék meglepni, hogy a rivális elődöntős volt az idei Európa-bajnokságon.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

„A finn és a belga csapat is magas színvonalon játszó, fizikálisan erős játékosokból áll, de mi is felkészültünk, és a megfelelő taktikával van esély a jó szereplésre, a győzelemre is” — jelentette ki Somogyi.

A magyar-finn összecsapás pénteken 18 órakor kezdődik, a válogatott ezt követően hétfőn a belgák ellen idegenben lép parkettre.