Éjjel bekövetkezett, amitől Moszkva hetek óta tartott – ilyen pusztítást még ők sem láttak

Eldőlt a női kézilabda-világbajnokság szombati játéknapján, hogy a középdöntőben a magyar válogatott egyik ellenfele Románia lesz. A román sajtóban máris kiemelt figyelmet fordítanak Golovin Vlagyimir magyar válogatottjára. A románok szerint a magyar lányok „földbe döngölték” Iránt, amivel Romániába is üzentek az egymás elleni rangadóra a kézi-vb-n.

Irán ellen fölényes, 47-13-as győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott szombat este, és ezzel eldőlt, hogy biztosan továbbjut a világbajnokság középdöntőjébe a B csoportból. Golovin Vlagyimir csapatának a Svájc elleni hétfői csoportrangadón már „csak” az első hely lesz a tét, a továbbjutás már megvan. Ugyanígy állnak a románok is az A csoportban, ők tegnap Japánt 31-27-re verték, így már ők is biztosan továbbjutottak, és a magyar válogatottal is találkoznak majd a középdöntőben.

Golovin Vlagyimir magyar válogatottja ellen máris tartanak a románok a női kézi-vb-n. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Erre a román sajtó egyből ráharapott, a Gazeta Sporturilor a címlapján, kiemelt helyen írt a magyar válogatott Irán elleni „soha nem látott” sikeréről – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Román vészjelzés: a magyar válogatott földbe döngölte Iránt

„Románia leendő ellenfele szinte földbe döngölte Iránt, majdnem ötven gólt dobott, és 34 gólos különbséggel, 47-13-ra nyert” – vezetik fel a cikket a románok, akik ezután rögtön érdekes megállapítást is tettek: szerintük Szenegál ellen még szenvedett Golovin Vlagyimir csapata.

„Miután az első meccsen Szenegál ellen megszenvedett – bár végül 9 góllal győzött (26-17) –, Magyarország egészen más arcát mutatta az irániakkal szemben” – így látták a románok a magyar lányok első két vb-meccsét.

Golovin Vlagyimir csapatától tartanak Romániában

A román lap hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott a női kézilabda-vb eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratta. „Sőt, valószínűleg a sportág történetének egyik legnagyobb különbségű sikerét is” – teszik hozzá.

„A magyarok tehát kiváló formában vannak, és erős üzenetet küldtek a december 3-án kezdődő középdöntők előtt” – állapítják meg a románok, akik szerint így a magyar válogatott nekik is üzent az Irán elleni gólesővel.

