Gyászol a magyar sport, meghalt az Európa-bajnok kosárlabdázó, Cselkó Tibor.

Meghalt Cselkó Tibor

Cselkó Tibor az 1955-ös budapesti Eb-n a válogatott mind a 10 találkozóján szerepet kapott, a törököknek 10, a lengyeleknek 11, a bolgároknak 11, a románoknak pedig 10 pontot dobott.

Mivel a sportvezetőség határozott ígérete ellenére az 1955-ben Európa-bajnok válogatottat nem vették számításba az 1956-os melbourne-i olimpiára utazó küldöttség kialakításánál, a levert forradalom után Cselkó Tibor sem látta a jövőjét itthon, s feleségével - az Eb-ezüstérmes Bárány Katalinnal - együtt disszidált.

Építészmérnökként dolgozott Londonban a nyugdíjba vonulásáig, neje ékszerüzletet vezetett, a fia családjából három, a lányától egy leányunokája született.

A tragikus hírről a család tájékoztatta a Nemzeti Sportot.