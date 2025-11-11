Több milliós Lionel Messi és Kobe Bryant lapok, rekord dealek, milliárdos kártya-összérték és teljes teltház – ez az idei Budapest Card Show gyors mérlege. Az ország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye több ezer látogatót vonzott, amelyet a Topps – az egyik legnagyobb és legrangosabb kártyagyártó-cég és a budapesti Card Corner sportkártya-szaküzlet rendezett meg. Mivel a Topps az idei szezonnal visszatért az NBA világába, idén a kosárlabda került reflektorfénybe; a sportág legendáinak és jelenkori sztárjainak sorszámozott és aláírt ritkaságai uralták az asztalokat. Dávid Kornélról, az eddigi egyetlen magyar NBA játékosról készített esemény-exkluzív kártya is itt jelent meg.
Lionel Messi milliókért kelt el?
A show egyik kiemelt pillanata volt, amikor a magyar kosárlabda-ikon, Dávid Kornél limitált, kifejezetten az eseményre készült kártyája bemutatkozott. „Óriási érzés egy limitált NBA kártyán megjelenni. A lapon a kétkezes felső átadásom látható, amit még a Bulls legendás edzője, Tex Winter súlykolt belénk – back to the basics. Nekem ezért nemcsak a kártya, hanem a mozdulat is üzenetértékű!” – osztotta meg gondolatait a korábbi NBA-játékos. A kártyából csupán 499 darabot gyártott a Topps, utónyomás biztosan nem lesz, így valóban szerencsés az, aki szerezhetett egyet a kollekcióból a helyszínen.
Limitált lapokból és különleges ereklyékből egyébként sem volt hiány az eseményen. A nap egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügylete egy rajzolt, PSA 10-es Topps Lionel Messi-lap volt, amely több mint 8 millió forintért cserélt gazdát.
Kobe Bryant-aláírások és más NBA-ritkaságok is forogtak még millió forintos sávban a kártya-gyűjtők között.
A standoknál a Topps-NBA újbóli partnersége volt a másik legforróbb téma: a gyűjtők világszerte várják az új NBA kártya-kollekciókat. A bennfentesek szerint a visszatérő ikonikus dizájnok és a csúcskategóriás megoldások újabb lendületet adnak a kosaras kártya-piacnak – és a magyar gyűjtőknek is, akik között egyre több a fiatal, tudatosan építkező rajongó.
Aki idén lemaradt, annak jó hír, hogy a szervezők már most dolgoznak azon, hogy a következő eseményre még több nemzetközi kiállító, egyedi lap és gyűjtő érkezzen, akik a legféltettebb kincseiket is elhozzák magukkal. A jövő évi Budapest Card Show-n fókuszban maradnak a kosaras és focis kártyák, a vitrineket pedig jó eséllyel ismét milliókat érő, különleges lapok tölthetik meg.
A helyszíni nyereményjátékon a látogatók és kiállítók a gyártó legújabb megjelenései közül nyerhettek dobozokat. Az NBA Flagship és az UEFA Club Competitions Showtime termékek összesen közel 200 000 forint értékben találtak gazdára.
Az esemény után kiderült, hogy az egyik szerencsés nyertes, aki egy NBA Flagship Hobby dobozt vihetett haza, megfogta az Isten lábát. A doboz nyitásakor ugyanis egy Oklahoma City Thunder Superfractor kártya került elő a csomagok közül. Magyarra fordítva: a Topps Superfractor a legritkább Parallel kártyákat jelenti, amelyekből egyetlen egy darab készül a világon. Ezek az egyik legkeresettebb kártyák a gyűjtők között, az értéke pedig tovább emelkedhet, ha sztárjátékosok szerepelnek a lapon. Ez a konkrét kártya nagyjából 2 millió forintot érhet a gyűjtők piacán.