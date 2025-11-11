Több milliós Lionel Messi és Kobe Bryant lapok, rekord dealek, milliárdos kártya-összérték és teljes teltház – ez az idei Budapest Card Show gyors mérlege. Az ország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye több ezer látogatót vonzott, amelyet a Topps – az egyik legnagyobb és legrangosabb kártyagyártó-cég és a budapesti Card Corner sportkártya-szaküzlet rendezett meg. Mivel a Topps az idei szezonnal visszatért az NBA világába, idén a kosárlabda került reflektorfénybe; a sportág legendáinak és jelenkori sztárjainak sorszámozott és aláírt ritkaságai uralták az asztalokat. Dávid Kornélról, az eddigi egyetlen magyar NBA játékosról készített esemény-exkluzív kártya is itt jelent meg.

Lionel Messi és Kobe Bryant is kelendő a kártyagyűjtők körében

Fotó: Budapest Card Show

Lionel Messi milliókért kelt el?

A show egyik kiemelt pillanata volt, amikor a magyar kosárlabda-ikon, Dávid Kornél limitált, kifejezetten az eseményre készült kártyája bemutatkozott. „Óriási érzés egy limitált NBA kártyán megjelenni. A lapon a kétkezes felső átadásom látható, amit még a Bulls legendás edzője, Tex Winter súlykolt belénk – back to the basics. Nekem ezért nemcsak a kártya, hanem a mozdulat is üzenetértékű!” – osztotta meg gondolatait a korábbi NBA-játékos. A kártyából csupán 499 darabot gyártott a Topps, utónyomás biztosan nem lesz, így valóban szerencsés az, aki szerezhetett egyet a kollekcióból a helyszínen.

Limitált lapokból és különleges ereklyékből egyébként sem volt hiány az eseményen. A nap egyik legnagyobb visszhangot kiváltó ügylete egy rajzolt, PSA 10-es Topps Lionel Messi-lap volt, amely több mint 8 millió forintért cserélt gazdát.

Kobe Bryant-aláírások és más NBA-ritkaságok is forogtak még millió forintos sávban a kártya-gyűjtők között.

A standoknál a Topps-NBA újbóli partnersége volt a másik legforróbb téma: a gyűjtők világszerte várják az új NBA kártya-kollekciókat. A bennfentesek szerint a visszatérő ikonikus dizájnok és a csúcskategóriás megoldások újabb lendületet adnak a kosaras kártya-piacnak – és a magyar gyűjtőknek is, akik között egyre több a fiatal, tudatosan építkező rajongó.