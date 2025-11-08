A műkorcsolya viadal honlapja szerint a világ- és Európa-bajnoki negyedik, biztos olimpiai résztvevő kettős – amely a pénteki rövidprogramban még harmadik volt – remekül teljesített a szombati kűrben és végül 207,28 ponttal zárt. Mivel az első nap után még vezető, olimpiai címvédő Szuj Ven-csing, Han Cung kínai kettős nagyokat rontott, és 203,79 pontig jutott – amivel aztán összesítésben a harmadik lett –, így a vb-bronzérmes olasz Sara Conti és Niccolo Macii (208,58) győzött a japán nagyvárosban.

A magyar színekben ezüstérmet szerzett műkorcsolya páros

Fotó: KANAME MUTO / Yomiuri

A műkorcsolya kapcsán mostanában izzik a levegő

A sportág kapcsán a héten számoltunk be arról, hogy három év után pont kerül egy doppingbotrány végére, amely a műkorcsolyázók világát forgatta fel. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) hivatalosan is megerősítette a 2022-es Európa-bajnokság eredményeit, és az aranyérmet az orosz műkorcsolyázó, Anna Shcherbakova kapta meg. Ezt a szervezet hivatalos közleményében jelentette be. Ez csak azért érdekes, mert eredetileg nem ő, hanem a később doppingolásba keveredett Kamila Valieva nyerte meg az Európa-bajnokságot.