A Szolnok játékosa szinte az összes mérkőzésen hiba nélkül kosárlabdázik a szezonban. A magyar válogatott irányító a magyar bajnok legjobb játékszervezője és az férfi NB I-ben is a legtöbb gólpasszt osztotta ki eddig a mérkőzéseken. Somogyival kapcsolatban pedig egy újabb elképesztő statisztika látott napvilágot.

A magyar válogatott Somogyi Ádám a magyar bajnok egyik legjobb játékosa, az NBA-ben is jó lenne a statisztikája. Fotó: Fiba Basketball

A magyar válogatott Somogyi Ádám az NBA szinjtén?

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) közösségi oldalán lévő poszt szerint a világ összes első osztályú bajnokságát, így az NBA-t is figyelembe véve, jelenleg Somogyi Ádámé az ötödik legjobb gólpassz/eladott labda mutató. Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott irányító egy eladott labda után közel hat gólpasszt (5,8) oszt ki a csapattársainak egy mérkőzésen.

Somogyival a soraiban a Szolnok eddig remekel az NB I-ben, de legutóbb nemzetközi porondban fájó vereséget szenvedett a magyar bajnok. A Tisza-parti együttes legutóbb nagy csatában kikapott a szlovák Levice vendégeként kedden a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában, ezzel 2/2-re rontotta mérlegét.

A Levice a tabellán így beérte az NHSZ-Szolnoki Olajbányászt, mind a két csapat 2-2-es mérleggel áll, de az Olajbányász helyzete kedvezőbb, hiszen az egymás elleni mérleg a Tisza-partiaknak kedvez. Folytatás a Bajnokok Ligájában majd decemberben a Riga otthonában, a bajnokságban pedig szombaton hazai pályán a Körmend ellen.

A Szolnoki Olaj mérkőzése a szlovák Levice ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában:



