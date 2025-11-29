A világbajnokság alig három napja tart, de máris komoly viharfelhők gyülekeznek a torna felett. Miként a Magyar Nemzet beszámol róla, a házigazda német drukkerek megdöbbenve tapasztalták, hogy a vb-meccseket nem sugározza élőben egyetlen nagy országos csatorna sem, így a saját válogatottjuk találkozóiról is lemaradnak. A helyzet abszurditását jól mutatja: a németek csak akkor jelennek meg a képernyőkön, ha eljutnak a negyeddöntőig.

Aki látni akarja a német válogatottat a női kézilabda-vb-n, annak Stuttgartba kell utaznia, ahol a csapat a mérkőzéseit játssza. A tévéközvetítés hiánya miatt diszkriminációt emlegetnek Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Addig marad a Sporteurope.tv fizetős streamje, amely a torna mind a 108 mérkőzését közvetíti. Bár az Eurosport is műsorra tűzte a vb-t, a meccsek ott is csak felvételről láthatók, ami még tovább növelte a szurkolók frusztrációját.

Németországban elszabadultak az indulatok

A Német Kézilabda Szövetség elnöke, Andreas Michelmann teljesen kiborult:

– Őszintén szólva ez szégyen. A német kézilabdázónők nem érdemlik ezt, és borzasztóan dühít, hogy így jártak.

Hozzátette: ha futballról lenne szó, elképzelhetetlen, hogy a csoportmeccsek láthatatlanok maradjanak.

Súlyos üzenet a diszkriminációról a kézilabda-vb-n

A botrány hátterében az áll, hogy a német közszolgálati csatornák, az ARD és a ZDF csak a negyeddöntőtől felfelé vásárolták meg a jogokat. Ráadásul az elődöntőt és a döntőt nem is Németországban, hanem Hollandiában rendezik, ami még inkább rontja a helyzetet.

A norvég szövetség elnöke, Randi Gustad, kemény kritikát fogalmazott meg:

Ez nagyon rossz üzenet az egyenlőségről. Németország, a világ egyik legnagyobb kézilabda-nemzete súlyos diszkriminációt követ el, ráadásul hazai vb-n

A norvég sztárjátékos, Nora Mörk is értetlenül áll az eset előtt:

Szégyen, ami történik.

Közben a német válogatott a pályán azért tette a dolgát: eddig megnyerte mindkét csoportmérkőzését megnyerte Izlandot 32-25-re, Uruguayt pedig 38–12-re verte.

A magyar női kézilabda-válogatott szombaton Irán ellen játszik a vb-n.