A tavaly decemberben - részben hazai környezetben - rendezett kontinenstornán harmadik helyezett nemzeti csapat tagjai közül a kapus Böde-Bíró Blanka és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottya és a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a női kézilabda-válogatott keretéből.

Klujber Katrin is ott van a magyar női kézilabda-válogatott vb-keretében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A női kézilabda-válogatott Szenegál ellen kezd majd

A kimaradók közül Böde-Bíró, Győri-Lukács, Faluvégi, Juhász, Kácsor, Szöllősi-Schatzl és Tóth már a 35 fős bő keretben sem szerepelt. Az utazó keretben a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győrt a kapus Szemerey Zsófi és a balszélső Fodor Csenge képviseli. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárosból öten, az előző idényben bajnoki bronzérmes Esztergomból négyen tagjai a keretnek - írja az MTI.

A november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokságon mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A torna során öt cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.

A magyarok ellenfele november 27-én Szenegál, 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz 's-Hertogenbosch-ban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar női válogatott 18 fős vb-kerete:

kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom)

jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (Debrecen)

jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz HB, francia)

irányítók: Vámos Petra (Metz HB), Simon Petra (Ferencváros)

beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (Ferencváros), Szmolek Apollónia (Esztergom)

balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác)

balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Fodor Csenge (Győr)

A magyar válogatott programja:

Posten Kupa (Straume):

november 20., csütörtök: Magyarország-Szerbia 20.30