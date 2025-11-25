Live
Rendkívüli!

Kiderült, mikor ülhet egy asztalhoz Trump, Putyin és Zelenszkij

A magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyre került a szerdán kezdődő világbajnokság erősorrendjében, amelyet a Handball-Planet.com szakportál állított össze. A Női kézilabda-vb szerdán kezdődik.

A kedden nyilvánosságra hozott összeállításból kiderül, hogy a szakportál az olimpiai és Európa-bajnok norvégok végső sikerét jósolja, a második helyen pedig a dánok szerepelnek. Eszerint a vb-címvédő franciák ezúttal nem jutnak döntőbe. A női kézilabda-vb számunkra csütörtökön indul majd.

A magyar válogatott csütörtökön lép először pályára a női kézilabda-vb-n
A magyar válogatott csütörtökön lép először pályára a női kézilabda-vb-n
Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A női kézilabda-vb-n Szenegál ellen kezdünk csütörtökön

A december 14-ig tartó, holland-német közös rendezésű világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott célja a legjobb hat közé jutás. Klujber Katrinék csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak - egyaránt 20.30-tól - a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban.

Az erősorrend első 10 helyezettje: 1. Norvégia, 2. Dánia, 3. Franciaország, 4. Svédország, 5. Hollandia, 6. Németország, 7. MAGYARORSZÁG, 8. Montenegró, 9. Japán, 10. Lengyelország

