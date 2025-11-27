A világbajnokság hivatalos oldala szerint sem lehet gondja a magyaroknak a továbbjutással, de a másik három csapat – Svájc, Szenegál és Irán – szoros meccseket vívhat egymással, mind meglepetésekre vadásznak majd. A női kézilabda-vb már szerdán elkezdődött, de a magyarok csak csütörtökön kezdenek, Szenegál ellen.

Klujber Katrin a világ egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, ezt a női kézilabda-vb-n is megmutathatja

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A szakértők szerint akár dobogó, a szaklap szerint a hetedik hely várható a magyaroktól a női kézilabda-vb-n

A magyar csapat Hollandiában, ’s-Hertogenboschban játssza majd a meccseit, és egyelőre úgy tűnik, a magyarok és Svájc a csoportgyőzelemért, illetve a minél több pontért, a másik két ellenfél pedig a továbbjutásért küzdhet majd. A magyar csapat messze kiemelkedik a csoportból, a világbajnokságok történetében mindössze két alkalommal nem vettünk részt a tornán (1990, 2011), és összesen kilenc érmet szerzett az aktuális magyar csapat, amely 1965-ben világbajnok lett, de van két ezüstje és négy bronza – a legutóbbi 2005-ből.

A magyar válogatott azóta ötször jutott a legjobb tíz közé, de nyolcadik helynél előrébb nem végzett. 2027-ben hazai rendezésű vb következik, ráadásul a legutóbbi Eb-n bronzérmet nyert a csapat, így különösen motivált a javításra. A keretből kilenc Eb-bronzérmes maradt ki, de a csapat egyértelműen fejlődő pályán van egy erős, összeszokott fiatal generációval, többek között Simon Petrával, a 2024-es Év Fiatal Női Játékosával.

A magyar válogatott első ellenfele Szenegál lesz, ellenük eddig két vb-meccsünk volt, 2019-ben és 2023-ban is 30-20-ra nyertük a meccset. Svájc ellen az elmúlt három évben három meccset nyertünk, a legszorosabb meccset is öt góllal.

Simon Petra a világbajnokságon is kiemelkedőt nyújthat

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Golovin Vlagyimir évek óta dolgozik a csapat alapembereivel, utánpótlás- és felnőttszinten egyaránt, így kezd összeállni egy nagyon erős magyar csapat. A hazai szövetség (MKSZ) célkitűzése alapján a legjobb hat közé szeretne jutni a világbajnokságon, amire a 2005-ös, bronzérmet hozó oroszországi torna óta nem volt példa.

A párizsi olimpia óta csupán négy vereséget szenvedett a nemzeti csapat, ráadásul a vb két toronymagas esélyesének számító együttestől kapott ki egyformán kétszer: a vb-címvédő franciáktól, illetve az olimpiai és Európa-bajnok, a legutóbbi vb-n ezüstérmes norvégoktól.