A világbajnokság hivatalos oldala szerint sem lehet gondja a magyaroknak a továbbjutással, de a másik három csapat – Svájc, Szenegál és Irán – szoros meccseket vívhat egymással, mind meglepetésekre vadásznak majd. A női kézilabda-vb már szerdán elkezdődött, de a magyarok csak csütörtökön kezdenek, Szenegál ellen.
A szakértők szerint akár dobogó, a szaklap szerint a hetedik hely várható a magyaroktól a női kézilabda-vb-n
A magyar csapat Hollandiában, ’s-Hertogenboschban játssza majd a meccseit, és egyelőre úgy tűnik, a magyarok és Svájc a csoportgyőzelemért, illetve a minél több pontért, a másik két ellenfél pedig a továbbjutásért küzdhet majd. A magyar csapat messze kiemelkedik a csoportból, a világbajnokságok történetében mindössze két alkalommal nem vettünk részt a tornán (1990, 2011), és összesen kilenc érmet szerzett az aktuális magyar csapat, amely 1965-ben világbajnok lett, de van két ezüstje és négy bronza – a legutóbbi 2005-ből.
A magyar válogatott azóta ötször jutott a legjobb tíz közé, de nyolcadik helynél előrébb nem végzett. 2027-ben hazai rendezésű vb következik, ráadásul a legutóbbi Eb-n bronzérmet nyert a csapat, így különösen motivált a javításra. A keretből kilenc Eb-bronzérmes maradt ki, de a csapat egyértelműen fejlődő pályán van egy erős, összeszokott fiatal generációval, többek között Simon Petrával, a 2024-es Év Fiatal Női Játékosával.
A magyar válogatott első ellenfele Szenegál lesz, ellenük eddig két vb-meccsünk volt, 2019-ben és 2023-ban is 30-20-ra nyertük a meccset. Svájc ellen az elmúlt három évben három meccset nyertünk, a legszorosabb meccset is öt góllal.
Golovin Vlagyimir évek óta dolgozik a csapat alapembereivel, utánpótlás- és felnőttszinten egyaránt, így kezd összeállni egy nagyon erős magyar csapat. A hazai szövetség (MKSZ) célkitűzése alapján a legjobb hat közé szeretne jutni a világbajnokságon, amire a 2005-ös, bronzérmet hozó oroszországi torna óta nem volt példa.
A párizsi olimpia óta csupán négy vereséget szenvedett a nemzeti csapat, ráadásul a vb két toronymagas esélyesének számító együttestől kapott ki egyformán kétszer: a vb-címvédő franciáktól, illetve az olimpiai és Európa-bajnok, a legutóbbi vb-n ezüstérmes norvégoktól.
Idén annak ellenére is a norvégiai felkészülési tornán a házigazdával szemben szombaton 33-27-re elvesztett mérkőzés az egyetlen veresége a válogatottnak, hogy az Eb-bronz megszerzése után jelentősen átalakult a keret: a kontinensbajnokságon szerepelt játékosok közül a kapus Böde-Bíró Blanka és a jobbszélső Győri-Lukács Viktória szülési szabadság, az ugyancsak jobbszélső Faluvégi Dorottya és a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből.
A felkészülés hajrájában ráadásul mindkét szélen kényszerűségből kellett cserélnie Golovin Vlagyimirnak: a balszélen klubjában hosszú ideje ihletett formában kézilabdázó Fodor Csengét Hársfalvi Júlia, míg a jobbszélen Kovács Anettet Falusi-Udvardi Laura pótolja a vb-n.
A magyarokkal ellentétben Svájc története első női kézilabda-világbajnokságára készül, és még sosem játszott Szenegállal vagy Iránnal. Svájc az elmúlt években fokozatos fejlődést mutatott, a 2022-es Eb-n 14. helyen végeztek, 2024-ben, a hazai Eb-n két győzelemmel a 12. helyig jutottak.
A csapat legnagyobb sztárja Mia Emmenegger és Tabea Schmid, de többen is a német ligában szerepelnek, így Svájc jó eséllyel vihet magával pontokat a középdöntőbe.
December 1-jén 20.30-kor Magyarország és Svájc csap össze ’s-Hertogenboschban – a csoport rangadóján. A Szenegál–Irán mérkőzés várhatóan arról dönt, hogy melyikük szerzi meg a harmadik, középdöntős helyet a csoportban.
Szenegál harmadszor szerepel vb-n, és az előző két tornán (2019, 2023) 18. lett. A 2025-ös vb-re úgy jutott ki, hogy második lett a 2024-es Afrika-bajnokságon, csak Angolától kapott ki. Irán szintén sorozatban harmadszor vb-résztvevő, de még sosem találkozott egyik csoportellenfelével sem. A vb-történetük eddigi egyetlen győzelme a Grönland elleni egygólos siker volt a 31–32. helyért vívott mérkőzésen 2023-ban.
A papírforma szerint a csoportkör után utazás és rotterdami középdöntő vár az együttesre. Ide az A csoportból érkezik Dánia, Románia, Japán és Horvátország közül három válogatott. Az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes skandinávok kiemelkednek a várható ellenfelek közül, a románokat és a japánokat tavaly egyaránt jelentős különbséggel sikerült legyőzni tétmeccsen.
A negyeddöntőtől is Rotterdamban szerepelhet a magyar válogatott, amennyiben eljut a torna végjátékáig.
A magyar női válogatott 18 fős világbajnoki kerete:
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Bukovszky Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (MOL Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
- 2025. november 27., 20:30: Magyarország-Szenegál (M4 Sport)
- 2025. november 29., 20:30: Irán-Magyarország (M4 Sport)
- 2025. december 1. 20:30: Magyarország-Svájc (M4 Sport)
A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe, így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival, a többi között Dániával játszhat Rotterdamban, december 3-án, 5-én és 7-én. A négy darab, hat-hat csapatos középdöntő csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe (december 9. és 10.).
Az elődöntőkre december 12-én, a döntőre és a bronzmérkőzésre december 14-én kerül sor Rotterdamban.