A lányok Hollandiában, ’s-Hertogenbosch-ban várják a második csoportmeccset a női kézilabda-vb-n, ami ezúttal is 20.30-kor kezdődik majd. A szövetségi kapitány úgy véli, óriási a különbség Magyarország és Irán válogatottja között, az M4 Sportnak azt mondta, „sok mindent még nem tudnak erről a játékról, nem is az NB II, hanem a gyerekek szintjén vannak, ami nem csoda, mert nemrég kezdték, Iránban a kézilabda nem is volt megengedett a nőknek”.

A magyar csapat szombaton Irán ellen játszik a női kézilabda-vb-n

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A női kézilabda-vb leggyengébb csapata Irán

Nyilván nem lehet senkit lebecsülni, ezzel a magyarok is tisztában vannak. A harmadik világbajnokságán részt vevő iráni válogatott első csoportmeccsén 34–9-es vereséget szenvedett Svájc ellen, és az azért meglehetősen ritka, hogy egy csapat 10 dobott gólig sem jut el egy meccsen.

Simon Petra elmondása szerint nekünk magunkkal kell foglalkozunk, nem az ellenféllel és nem is becsülnek le senkit. „Minden mérkőzést komolyan veszünk, ugyanúgy állunk neki. Remélem, hogy tudunk gyakorolni több dolgot is majd, amik a világbajnokságon nagyon fontosak lesznek hosszútávon. Erre szükségünk lenne. Mi nem úgy állunk neki, hogy edzőmérkőzés, hanem úgy, hogy minden találkozót meg kell nyerni, számítanak a pontok és a gólok” – mondta Simon Petra, aki szerint kezd összeszokni a csapat, és a cél az lehet, hogy mindenki egészséges legyen, noha Simon szerint „egy élsportoló sohasem lehet teljesen egészséges”.