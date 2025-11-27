A papírformának megfelelően az európai együttes már korán eltávolodott ellenfelétől, a 11. percben 7-3 volt az előnye. Egymást érték a svájci lerohanások, a 25. percre kialakult a tízgólos különbség (16-6). A második félidő elején még rohamosabban nőtt a svájci fór, a mintegy nyolcvan szurkolójuk buzdítása mellett - a hangjuk jól hallhatóan szólt az igen családias légkörben - a 44. percre húsz találatra duzzadt a vezetésük. A hajrában az volt a kérdés, hogy a lábukat, karjukat és hajukat is takaró szerelésben játszó közel-keleti alakulat eléri-e a kétszámjegyű gólt, ez végül nem sikerült. A mérkőzés képét jól jellemzi, hogy az egyik svájci kapus, Seraina Kuratli 14 lövésből 12-t hárítani tudott. Ez volt a női kézilabda-vb első meccse a mi csoportunkban.

Svájc nagyon simán nyert a női kézilabda-vb-n a magyarok csoportjában

Fotó: IHF

A női kézilabda-vb-n mi Szenegál ellen kezdünk

A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait. A további három rivális a rotterdami székhelyű A csoportból érkezik majd, itt a románok 33-24-re nyertek a horvátok ellen, akiknél az Alba Fehérvár játékosa, Katarina Pavlovic egyszer talált be. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 20.30-tól Szenegál ellen kezdi meg szereplését a tornán - írja az MTI.

A brazil válogatott Stuttgartban 41-20-ra múlta felül Kuba legjobbjait, a győri Bruna de Paula ötször, a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egyszer, míg a Dunaújvárost erősítő Rosa Kelly de Abreu kétszer volt eredményes.

Eredmények, csoportkör, 1. forduló:

A csoport (Rotterdam): Románia-Horvátország 33-24 (13-12)

B csoport ('s-Hertogenbosch): Svájc-Irán 34-9 (19-7)

G csoport (Stuttgart): Brazília-Kuba 41-20 (18-13)

H csoport (Trier): Angola-Kazahsztán 38-20 (21-9)