A megújult Szpíker Korner negyedik adásában P. Fülöp Gábor műsorvezető Kirsner Erikával, a magyar női kézilabda-válogatott korábbi kiválóságával, valamint Kibédi Péterrel beszélgetett. A névsorból kiderül, hogy a téma a kézilabda volt, azon belül is a női kézilabda-világbajnokság, amely számunkra november 27-én, csütörtökön veszi majd kezdetét a Szenegál elleni csoportmeccsel. A női kézilabda-vb-re a tavalyi Európa-bajnoki bronzérem után készül a csapat, amelytől az elvárás az, hogy a legjobb hat közé kerüljön. Nézze meg a Szpíker Korner legújabb adását!

Kirsner Erika a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja és a Vác elnöke, nem mellékesen Európa-bajnoki és világbajnoki ezüstérmes korábbi kiváló játékos. Kirsner Erika szerint a magyar csapat akár a legjobb három vagy négy közé is kerülhet a világbajnokságon, ha „a válogatott a tudásának a maximumát adja” A női kézilabda-vb mezőnye hagyományosan kissé hígabb, mint egy Eb-mezőny, ránk Szenegál, Irán és Svájc vár majd a csoportkörben.

Kirsner Erika pontosan tudja, milyen női kézilabda-vb-n szerepelni
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A női kézilabda-vb-n is a cél, hogy a legjobbak között legyünk

„Szenegál az fekete ló, de láttuk, hogy a horvátokat kettő góllal megverte. Iránnál is biztos, hogy jobbak vagyunk. A Svájc elleni lesz az első komoly mérkőzés, és az első meccs az mindig nehéz. Utána a csoportból a dán, japán, horvát, román négyesből hármat kapunk” – mondta Kirsner Erika, aki szerint onnan már bravúr lenne minden meccset megnyerni.

A magyar válogatott az Eb-bronz óta kicserélődött, de a cél ettől nem lehet kevesebb, mint a legjobb hat közé kerülés. 

Kibédi Péter elmondta, az újaktól azt várja, hogy beépülnek, és egymást húzzák majd a játékosok, akiknek elég lehet egy bravúrgyőzelem is ahhoz, hogy egy csodaszép eredménnyel térjenek haza a holland-német rendezésű vb-ről.

Kirsner Erika szerint volt már ilyen, hogy az első hat-hét helyet tűzte ki célul a szövetség, de majdnem vb-győzelem lett belőle. „Tétet sem szeretnénk a csapatra rakni, de én úgy gondolom, hogy ha úgy összeállnak, ahogy tavaly az Eb-n, akkor akkor az első négy is meglehet” – mondta a korábbi klasszis.

A Szpíker Korner adását itt tudja megtekinteni:

 

 

