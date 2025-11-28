Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is külön beszélt a válogatott újoncáról, Falusi-Udvardi Laura ugyanis kiváló teljesítménnyel mutatkozott be a csapatban. A Szenegál ellen 26-17-re megnyert meccsen Falusi-Udvardi Laura debütált a magyar válogatottban, hiszen az utolsó pillanatban, Kovács Anett sérülése miatt került be a csapatba a Mosonmagyaróvár 28 éves szélsője és most ő is ott van a női kézilabda-vb-n.
A női kézilabda-vb egyik legnagyobb pozitívuma volt Falusi-Udvardi Laura játéka
Golovin Vlagyimir a meccs után elmondta, a szünetben meg kellett nyugtatni a csapatot, ugyanis a szünetben csak 10-7 volt az állás. A szövetségi kapitány rámutatott: a védekezés és a kapusteljesítmény együtt kiváló volt, csupán 11 kapura lövést engedtek az afrikai riválisnak az első felvonásban.
A szélsők közül Márton Gréta hétszer, az újonc Falusi-Udvardi Laura ötször volt eredményes. Utóbbi játékáról Golovin azt mondta, hogy „kiváló teljesítmény" volt, örül, hogy így mutatkozott be a Mosonmagyaróvár jobbszélsője. „Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, de bátor volt" – emelte ki a szövetségi kapitány. „Tökéletes volt, senki nem gondolt erre, minden helyzetből gólt lőtt. Így kell játszani, amikor van helyzet belövöm, nagyon örülök neki” – méltatta az újoncot a kapitány, aki elmondta, „sokszor nem voltunk hatékonyak, de a győzelem a legfontosabb, ennek örülök”.
Falusi-Udvardi Laura nem izgult
Falusi-Udvardi Laura 4/4-gyel kezdett 6 lövésből végül öt gólig jutott. „Ennél jobb kezdés nem is lehetne. Nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült a kezdés, és remélem a folytatás is ilyen lesz. Köszönöm szépen a lányoknak, mert nekik köszönhetem a labdákat, amelyeket belőttem. Ma úgy jöttem ide, hogy nem szeretnék izgulni, és szerencsére úgy is éreztem, amikor kimentem, hogy most nem izgulok, csak teszem a dolgomat. Szerintem elfáradtak, nem túl sokat cseréltek ők sem, mi viszont fizikálisan bírtuk, és még futottunk rájuk" – mondta a meccs után az M4 Sportnak a boldog újonc.
Falusi-Udvardi Laura az MTI-nek elmondta, „Szombaton délelőtt hívott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, hogy sérülés miatt jönnöm kellene. Otthon voltam a családommal, és nem számítottam rá, hogy szombaton délelőtt egy ilyen hívást kapok. Meglepett, de nagyon boldog voltam, hogy számítanak rám."
Hozzátette, kedden reggel csatlakozott a csapathoz, amellyel volt egy konditermi, szerdán pedig egy labdás edzése a csütörtöki mérkőzés előtt.
„Még tegnap is hihetetlen volt számomra, hogy itt vagyok. Próbáltam magamban tudatosítani, hogy azért vagyok itt, mert ezért küzdöttem, harcoltam, és igyekszem megfelelni" – fűzte hozzá.
A magyar csapat legeredményesebb játékosa, Márton Gréta szerint döcögősen indult a meccs, de a végére mindenki élvezte.
„A védekezésben keményebbek lettünk, segítettünk a kapusunknak is. Más klubokból jövünk, Szemerey Zsófival sokat beszélgetünk, hogy a védekezés jobb legyen, meg kell találnunk a saját tempónkat és gyorsítanunk kell, hogy visszanyerjük a saját stílusunkat, akkor sokkal gyorsabb kézilabdát mutatunk majd” – mondta.
Szemerey Zsófi nem volt teljesen elégedett
„Azért nagyon nem vagyok elégedett most a teljesítményemmel, sok olyan gólt kaptam szerintem, amit védenem kellett volna. Még mindig érzem, hogy egy kicsit húzom össze magam, azért a fejlövések sajnos egy kicsit elvittek ebbe az irányba, hogy kicsit jobban védem magam, úgyhogy ezen dolgoznunk kell. Viszont örülök, hogy megvan a két pont, és ez a lényeg, hogy az első döcögős, szokásos döcögős meccsen túl vagyunk, ez a legfontosabb. Az én szempontomból ilyenkor sokkal rosszabb, mert húzták az időt, ez mindig plusz koncentrációt igényelt, viszont örülök, hogy a csajoknak ilyen jól ment a védekezés. Persze tudom, hogy a lányoknak is azért sokkal nehezebb egy ilyen támadás elleni védekezni. Ritmus nélkül nem olyan tempóban jönnek oda a lövő játékosok, teljesen más koncentrációt igényel. Úgyhogy ebből a szempontból is nehezebb volt ez a mérkőzés. Menni kell tovább, tennünk kell a dolgunkat, még van egy mérkőzésünk, ami esetleg könnyebb lehet a csoportban, utána viszont már jönni fog a kegyetlen valóság, úgyhogy ott már tényleg nem férnek majd bele a hibák" – mondta Szemerey.
Tóvízi Petra szerint szorosabb lett a meccs, mint amire számítottak, de tudták, hogy az ellenfél a beállót keresi majd. „Tipikus első meccs volt, pontatlanságokkal, kihagyott helyzetekkel, lesz hova fejlődni. Nem európai stílusban játszottak, ehhez alkalmazkodni kellett, de sikerült, kisegítettük egymást, támadásban kellett volna kicsit jobban koncentrálni. Hiányzott a tempó, amin mi jól tudunk játszani, de ez az első meccs, voltak újoncok, többen izgultak, büszkék vagyunk rájuk, de nem sok következtetést lehet ebből levonni” – mondta.
A nemzeti csapat a folytatásban szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkozik majd, egyaránt 20.30-tól. A kvartett első három helyezettje lép tovább a középdöntőbe, Rotterdamba és viszi magával az egymás ellen megszerzett pontjait.
