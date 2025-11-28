Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is külön beszélt a válogatott újoncáról, Falusi-Udvardi Laura ugyanis kiváló teljesítménnyel mutatkozott be a csapatban. A Szenegál ellen 26-17-re megnyert meccsen Falusi-Udvardi Laura debütált a magyar válogatottban, hiszen az utolsó pillanatban, Kovács Anett sérülése miatt került be a csapatba a Mosonmagyaróvár 28 éves szélsője és most ő is ott van a női kézilabda-vb-n.

Papp Nikoletta, Janurik Kinga és Tóvizi Petra, a magyar női kézilabda válogatott tagjai a győztes meccs után

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A női kézilabda-vb egyik legnagyobb pozitívuma volt Falusi-Udvardi Laura játéka

Golovin Vlagyimir a meccs után elmondta, a szünetben meg kellett nyugtatni a csapatot, ugyanis a szünetben csak 10-7 volt az állás. A szövetségi kapitány rámutatott: a védekezés és a kapusteljesítmény együtt kiváló volt, csupán 11 kapura lövést engedtek az afrikai riválisnak az első felvonásban.

A szélsők közül Márton Gréta hétszer, az újonc Falusi-Udvardi Laura ötször volt eredményes. Utóbbi játékáról Golovin azt mondta, hogy „kiváló teljesítmény" volt, örül, hogy így mutatkozott be a Mosonmagyaróvár jobbszélsője. „Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, de bátor volt" – emelte ki a szövetségi kapitány. „Tökéletes volt, senki nem gondolt erre, minden helyzetből gólt lőtt. Így kell játszani, amikor van helyzet belövöm, nagyon örülök neki” – méltatta az újoncot a kapitány, aki elmondta, „sokszor nem voltunk hatékonyak, de a győzelem a legfontosabb, ennek örülök”.

Falusi-Udvardi Laura nem izgult

Falusi-Udvardi Laura 4/4-gyel kezdett 6 lövésből végül öt gólig jutott. „Ennél jobb kezdés nem is lehetne. Nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült a kezdés, és remélem a folytatás is ilyen lesz. Köszönöm szépen a lányoknak, mert nekik köszönhetem a labdákat, amelyeket belőttem. Ma úgy jöttem ide, hogy nem szeretnék izgulni, és szerencsére úgy is éreztem, amikor kimentem, hogy most nem izgulok, csak teszem a dolgomat. Szerintem elfáradtak, nem túl sokat cseréltek ők sem, mi viszont fizikálisan bírtuk, és még futottunk rájuk" – mondta a meccs után az M4 Sportnak a boldog újonc.

Falusi-Udvardi Laura (jobbra) fantasztikusan mutatkozott be a válogatottban

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Falusi-Udvardi Laura az MTI-nek elmondta, „Szombaton délelőtt hívott Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, hogy sérülés miatt jönnöm kellene. Otthon voltam a családommal, és nem számítottam rá, hogy szombaton délelőtt egy ilyen hívást kapok. Meglepett, de nagyon boldog voltam, hogy számítanak rám."