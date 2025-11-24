Nincs év nagy női kézilabda világesemény nélkül. Még élénken él az emlékeinkben a 2024-es bécsi Európa-bajnokság franciák ellen megnyert bronzmérkőzése, és máris itt van a következő torna. November 26. és december 14. között Hollandia és Németország kettő, illetve három városa ad otthont a 27. női kézilabda vb-nek. A mezőnyben 25. alkalommal ott lesz a magyar válogatott is.

A magyar válogatott az Eb-bronzéremmel kvalifikált a női kézilabda vb-re

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Nyolc magyar érem a női kézilabda vb-n

A magyar válogatott eddig tehát mindössze két tornát hagyott ki (1990-ben és 2011-ben nem sikerült kijutni), a 25 részvétellel azonban így is a második a szereplések örökrangsorában az eddig valamennyi vb-re kvalifikáló Románia mögött.

Ami a sikerességet illeti, ott sem kell szégyenkezni, a mindenkori magyar válogatott tagja a szűk világelitnek. A magyar női kézilabda-válogatott ugyanis összesen 8 érmet szerzett a vb-ken, azaz a tornák harmadáról éremmel tért haza.

A legfényesebb természetesen a harmadik tornán szerzett 1965-ös aranyérem, amikor a döntőben 5-3-ra nyert a magyar csapat Jugoszlávia ellen.

A 60 évvel ezelőtti diadal emlékére az akkori trikót másoló mezben fognak pályára lépni Klujber Katrinék az idei vébén.

A magyar csapat ezen kívül még három ezüst- és öt bronzérmet szerzett a vb-ken. Az utolsó vb-érmet 2005-ben szerezte a válogatott, amikor az oroszországi vb bronzmeccsén 27-24-re verték Dániát. Húsz év, szép kerek szám, éppen aktuális lenne tehát ismét egy nagyot gurítani.

Golovin fiatalít

A 2024-es nyári párizsi olimpia és fentebb idézett téli Európa-bajnokság után legközelebb 2025 februárban hirdetett keretet Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. A szakember akkor 9 Eb-bronzérmesnek nem küldött meghívót, cserébe viszont sok fiatal játékos kapott helyet az Ukrajna elleni márciusi barátságos meccsre készülő csapatban. A csapat bizonyított, a lányok 35-16-ra nyertek.

A mieink egyébként novemberig mind az öt idei meccsüket megnyerték, az ukránok után áprilisban a brazilokat (31-27), szeptemberben a svédeket (34-32), októberben pedig előbb a törököket (43-30), majd a cseheket (31-20) verték nagyon magabiztosan.