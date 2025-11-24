Nincs év nagy női kézilabda világesemény nélkül. Még élénken él az emlékeinkben a 2024-es bécsi Európa-bajnokság franciák ellen megnyert bronzmérkőzése, és máris itt van a következő torna. November 26. és december 14. között Hollandia és Németország kettő, illetve három városa ad otthont a 27. női kézilabda vb-nek. A mezőnyben 25. alkalommal ott lesz a magyar válogatott is.
Nyolc magyar érem a női kézilabda vb-n
A magyar válogatott eddig tehát mindössze két tornát hagyott ki (1990-ben és 2011-ben nem sikerült kijutni), a 25 részvétellel azonban így is a második a szereplések örökrangsorában az eddig valamennyi vb-re kvalifikáló Románia mögött.
Ami a sikerességet illeti, ott sem kell szégyenkezni, a mindenkori magyar válogatott tagja a szűk világelitnek. A magyar női kézilabda-válogatott ugyanis összesen 8 érmet szerzett a vb-ken, azaz a tornák harmadáról éremmel tért haza.
A legfényesebb természetesen a harmadik tornán szerzett 1965-ös aranyérem, amikor a döntőben 5-3-ra nyert a magyar csapat Jugoszlávia ellen.
A 60 évvel ezelőtti diadal emlékére az akkori trikót másoló mezben fognak pályára lépni Klujber Katrinék az idei vébén.
A magyar csapat ezen kívül még három ezüst- és öt bronzérmet szerzett a vb-ken. Az utolsó vb-érmet 2005-ben szerezte a válogatott, amikor az oroszországi vb bronzmeccsén 27-24-re verték Dániát. Húsz év, szép kerek szám, éppen aktuális lenne tehát ismét egy nagyot gurítani.
Golovin fiatalít
A 2024-es nyári párizsi olimpia és fentebb idézett téli Európa-bajnokság után legközelebb 2025 februárban hirdetett keretet Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. A szakember akkor 9 Eb-bronzérmesnek nem küldött meghívót, cserébe viszont sok fiatal játékos kapott helyet az Ukrajna elleni márciusi barátságos meccsre készülő csapatban. A csapat bizonyított, a lányok 35-16-ra nyertek.
A mieink egyébként novemberig mind az öt idei meccsüket megnyerték, az ukránok után áprilisban a brazilokat (31-27), szeptemberben a svédeket (34-32), októberben pedig előbb a törököket (43-30), majd a cseheket (31-20) verték nagyon magabiztosan.
A kapitány már az olimpiára tervez
Golovin szeptemberben már a vb-t szem előtt tartva hirdetett keret, amiből az anyai örömök elé néző Győri-Lukács Viktória, és a friss kismama, Böde-Bíró Blanka mellett a rutinos balszélső, Szöllősi-Schatzl Nadine, valamint Kácsor Gréta maradt ki a nevesebb játékosok közül. Szöllősi-Schatzl Nadine-nal volt is ezen egy pengeváltása a kapitánynak, amit a szakember gyorsan rövidre zárt.
„Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását.
A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés.
Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz” – mondta a szövetségi kapitány.
Golovin tehát már a Los Angeles-i olimpiára építi a csapatot. A 2028 nyarán, azaz bő két és fél év múlva sorra kerülő játékokat szem előtt tartva fiatalítja lépésről-lépésre a keretet. A vb-re készülő csapatban így mindössze három 30 fölötti játékos van: két kapus, Szemerey Zsófi (31) és Janurik Kinga (34) mellett az egyik jobbszélső, Kovács Anett (31). Mellettük viszont van két 20 (Csíkos Luca és Faragó Lea), valamint egy 21 éves (a már több világversenyt megjárt Simon Petra) kézilabdázó, a csapat gerincét pedig 23 és 29 év közötti játékosok alkotják, ami abszolút ideális, a 2028-as olimpiára építkező együttes esetében.
Ők lehetnek a válogatott ászai
A magyar csapat vezére a pályán továbbra is Klujber Katrin kell, hogy legyen. A Ferencváros olimpiát megjárt, Eb-bronzérmes jobbátlövője a nagy tornákon eddig rendre a csapat egyik legjobbja volt, és a győriek rutinos szélső, Győri-Lukács Viktoria távollétében egyértelműen neki kell előre lépnie. A rutinos játékosok közül hasonlóan fontos szerep vár a francia sztárcsapatban, a Metzben is vezér Vámos Petrára, valamint a debreceniek beállójára, Tóvizi Petrára.
A kapuban Janurik Kingának és Szemerey Zsófinak kell támaszt adnia a csapatnak. Előbbi a Ferencvárosban Böde-Bíró Blanka távollétében a franciák világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes sztárjával, Laura Glauserrel osztozik a játékperceken. Szemereynek viszont talán még nehezebb dolga van, ugyanis egyrészt a szintén francia Hatadou Sako hetek óta óriási formában véd, másrészt pedig az utóbbi hónapokban többször is fejbe dobták, ami miatt kisebb agyrázkódása is volt, és meccseket is kellett kihagynia.
A fentebb már méltatott Vámos mellett Simon Petra lesz a másik irányító. A Fradi 21 éves csillaga járt már olimpián, van felnőtt Eb-bronza, valamint ifi- és junior-vb aranya is. Érdekes a helyzete Papp Nikolettának is, akire a válogatottban túlnyomóan védekező feladatok hárulnak, de román klubjában, Nagybányán a támadások során is szerepet kap. A sokoldalúsága fontos fegyver lehet Golovin taktikájában.
Az Origónak adott interjúban az átlövő elmondta, érzik, tudják, hogy az Eb-bronz után a szurkolók újabb kiemelkedő eredményt várnak tőlük, de szerinte nagyon jó úton halad a magyar válogatott.
„Megtörtént a generációváltás. Nálunk már most sok olyan fiatal van, akik jelentős nemzetközi rutinnal rendelkeznek. Ez jelenthet némi előnyt a számunkra.
Az olimpiáig van még két és fél év, addig bármi történhet. Ha így haladunk, fejlődünk, akkor szerintem ott nagy esélyünk van nagyon jó helyezést elérni.
A kapitánynak a vb-rajt előtt egy héttel is változtatnia kellett: a győriek megsérült balszélsője, Fodor Csenge helyett, a Fradi ugyanezen a poszton játszó kézisét, Hársfalvi Júliát hívta be Golovin.
Nem változtak az esélyesek
2009, azaz már több mint másfél évtized óta nagyjából változatlanok az erőviszonyok a női kézilabdázásban. A brazilok 2013-as és a hollandok 2019-es vb-aranya volt a szabályt erősítő kivétel. Az említett dátum óta ugyanis
a franciák és a norvégok is 5-5 döntőben voltak érdekeltek (mindketten egyszer maradtak le fináléról), ezek közül négyet is egymás ellen vívtak.
Mellettük az egymás ellen három bronzmeccset vívó dánok és spanyolok emelkedtek ki, de utóbbiak az elmúlt években alaposan visszaestek, ahogy a 2013-ban és 2015-ben is négy közé lengyelek is.
Az olimpián a mieinket a negyeddöntőben hosszabbításban legyőző svédek, és a két házigazda, azaz a hollandok, és a bajnokságuk színvonalát messze meghaladó németek is minden bizonnyal a négy közé pályáznak. Ahogy a magyar válogatott is, minimum a negyed-, de inkább az elődöntőt célozza meg.
A szerb, montenegrói, horvát délszláv hármas mellett a románok okozhatnak még meglepetéseket, de ők is inkább csak egy-egy meccsen. A dél-amerikai csapatok közül továbbra is csak Brazília képvisel számottevő erőt, míg a négy afrikai csapat közül Angola és Szenegál tud kellemetlenkedni. Ázsiából az elmúlt évek tendenciái alapján a megszokhatatlan stílusú Japán az egyetlen, amelyik képes megizzasztani a második vonalas európai csapatokat.
A mieink számára a csoportkör három meccse Svájc, Irán és Szenegál ellen nem okozhat gondot, a középdöntőben viszont az A csoportból érkező – várhatóan dán, román, horvát – trió ellen már mindent be kell vetni, hiszen onnan már csak 2 csapat jut tovább a negyeddöntőbe. Egy kötelezőnek mondható 6 pontos csoportgyőzelem azt jelentené, hogy a középdöntőben „növekvő” erősorrendben találkoznánk a B csoport továbbjutóival, ami nem kis segítség lenne a mieink számára.
Jól sikerült a főpróba
A közvetlen világbajnoki felkészülést jelentő
norvégiai Posten Kupán négy nap alatt három mérkőzést játszva, 1 vereség mellett két győzelemmel hangolt az év eseményére a válogatott.
A magyar csapat az első fordulóban kisebb hullámvölgyekkel, de végig vezetve győzte le 29-25-re Szerbiát. Albek Anna és Klujber Katrin 6-6 gólt szerzett. A második mérkőzésen az első 30 percben remekül tartotta magát a magyar csapat az olimpai címvédő és az előző vb-n ezüstérmes norvégokkal szemben, de a 17-16-os első játékrészt követően már nem tudtuk tartani a házigazda tempóját, így 33-27-es vereség lett a vége. Ezen a meccsen a 6 gólos Simon Petra volt a mieink legjobbja. Az utolsó fordulóban nagyon magabiztosan, 37-28-ra vertük a spanyolokat, és ismét csak Albek és Klujber volt a húzó ember, ezúttal mindkét átlövő 7-7 találatig jutott.
A magyar női válogatott 18 fős világbajnoki kerete:
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Bukovszky Anna (MOL Esztergom)
Jobbszélsők: Kovács Anett (MOL Esztergom), Grosch Vivien (DVSC SCHAEFFLER)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (MOL Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Női világbajnokság, 2025. november 26-december 14., Hollandia-Németország
Csoportbeosztás:
- A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
- B-csoport ('s-Hertogenbosch): Magyarország, Svájc, Szenegál, Irán
- C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
- D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay
- E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
- F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
- G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
- H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
- 2025. november 27., 20:30: Magyarország-Szenegál (M4 Sport)
- 2025. november 29., 20:30: Irán-Magyarország (M4 Sport)
- 2025. december 1. 20:30: Magyarország-Svájc (M4 Sport)
A csoportok első 3-3 helyezettje jut a középdöntőbe, így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival, a többi között Dániával játszhat Rotterdamban, december 3-án, 5-én és 7-én. A négy darab, hat-hat csapatos középdöntő csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe (december 9. és 10.).
Az elődöntőkre december 12-én, a döntőre és a bronzmérkőzésre december 14-én kerül sor Rotterdamban.