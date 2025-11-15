Ha ma ránéz az Eb-bronzérmére, mi az első gondolat, ami eszébe jut? — kérdezte az Origo Sport Papp Nikoletta válogatott kézilabdázót, aki oszlopos tagja volt a tavaly decemberben dobogós válogatottnak.
Leginkább az egész Európa-bajnokság, nem csak a bronzmeccs. Az az út, amíg eljutottunk odáig: rengeteg mérkőzés, brutális terhelés, a végére nagyon-nagyon fáradtak voltunk. A bronzéremért játszott meccset megelőző napon voltak a csapatban, akik belázasodtak, tényleg betegek voltunk. A szívünk vitt előre azon a mérkőzésen, meg az, hogy a bronzérem volt a cél. Egymásba kapaszkodva küzdöttünk. Inkább az egész Eb van előttem, de természetesen nagyon sokszor beugranak az utolsó másodpercek is, mert tényleg hihetetlen volt, hogy végül egy góllal nyerni tudtunk.
Hogy sikerült a lázat kézilázzá fejleszteni a meccs előtt?
Lázam nekem nem volt, csak egy könnyebb megfázással küzdöttem.
De voltak játékosok, akik elég rossz állapotban voltak, és másnap így is százszázalékosan mentek ki a pályára. Ilyenkor mindent elnyom az adrenalin, meg az a vágy, hogy dicsőséget szerezzünk. A fáradtság, a betegség ilyenkor egyszerűen háttérbe szorul.
Az Eb-n rengeteget dolgozott védekezésben. Belülről hogyan élte meg a saját szerepét a bronzéremben?
Fontos szerepem van a csapatban akkor is, ha úgymond szürke vagy láthatatlan munkát végzek hátul. A legtöbben egy meccs után azokra a játékosokra emlékeznek, akik sok gólt szereznek, miközben az én munkám hátul van. De a csapattársaktól rengeteg elismerést kapok, és ezáltal érzem, hogy fontos a szerepem a csapatban. Emiatt nincs bennem hiányérzet.
Papp Nikoletta szívesen segíti a válogatott fiataljait
A láthatatlan munka miatt ritkábban is kerül reflektorfénybe. Ez nem zavarja?
Persze észreveszem, hogy kisebb hangsúly kerül a médiában a védekező munkára, de teljesen kárpótol a csapattársaimtól kapott visszajelzés. Ők pontosan tudják, mennyire fontos az, amit csinálok. Sokszor van bennem vágy a támadásra is, például az olimpián kaptam szerepeket elöl is. Az Eb volt az első, amikor kizárólag védekezésben kaptam szerepet. Megértem a szövetségi kapitány döntését, ő azt szeretné, hogy csak a védekezésre fókuszáljak, és ott nyújtsam a maximumot. A klubcsapatomnál, Nagybányán támadásban is pályán vagyok, azaz hatvan percet játszom. Így megvan az egyensúly.
Mennyire volt biztos benne, hogy bekerül a mostani világbajnoki keretbe?
Abból a szempontból érezhető volt, ahogyan az összetartásokon készültünk a vb-re. Már jó ideje, gyakorlatilag szeptember óta fejben is a világbajnokságra készülünk,arról beszélgetünk. Úgy gondoltam, nagy változás nem lesz a keretben azokon a csapattársakon kívül, akik anyai örömök elé néznek. A játékosok is nagyjából számítottak rá, kik kapnak meghívót, hiszen Golovin Vlagyimirrel akkor is tartjuk a kapcsolatot, amikor épp nincs összetartás.
Most, hogy ennyire fiatal a válogatott, érzi, hogy több vezetői, mentori feladat hárul önre?
Azt gondolom, hogy igen, most minden rutinosabb játékosnak, szerepe van abban, hogy segítse a fiatalokat. Nekem is van egy ilyen fajta szerepem. Ha azt látom, hogy valakinek segítség kell, akkor próbálom támogatni. Jó a válogatottban a dinamika az idősebbek és a fiatalabbak között. A csapat közös érdeke, hogy minél gyorsabban beépüljenek, ezáltal minél gyorsabban összekovácsolódjunk.
Kim Rasmussennél mutatkozott be a válogatottban. Mennyiben volt más akkor a légkör, a stílus ahhoz képest, amit most Golovin Vlagyimirnál tapasztal?
Nekem is egészen más most a szerepem, mint akkor, hiszen Rasmussen idejében újonc voltam. A válogatottságra meg kell érni érzelmileg, pszichésen és fizikálisan is. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze. Mindenki próbál segíteni a másiknak, egymásért küzdünk, a hangulatra nem lehet panasz.
„Ha meghalljuk a szurkolást, minden betegség elszáll”
Van egy olimpiai hatodik helye és egy Eb-bronza. El tudja képzelni, hogy ezt a következő években még felülmúlja a válogatott?
Azt gondolom, hogy igen. Főleg úgy, hogy nálunk megtörtént a generációváltás. Nálunk már most sok olyan fiatal van, akik jelentős nemzetközi rutinnal rendelkeznek. Ez jelenthet némi előnyt a számunkra.
Az olimpiáig van még két és fél év, addig bármi történhet. Ha így haladunk, fejlődünk, akkor szerintem ott nagy esélyünk van nagyon jó helyezést elérni. Itt lesz a 2027-es világbajnokság is, hazai rendezésű tornaként. Láttuk, mennyit ad az, hogy itthon játszunk, hazai közegben, hazai szurkolók előtt. Elképesztő erőt tud adni.
Lehet, hogy klisének hangzik, de amikor kilépünk a pályára, és meghalljuk a szurkolást, minden fáradtság, minden betegség elszáll belőlünk, és sokkal többet tudunk adni a pályán. Azt gondolom, ott is bármi lehetséges.
Sokan mondják, hogy egy kézilabda-Eb talán nehezebb, mint egy vb. Egyetért ezzel?
Igen, egyetértek, valószínűleg így van. A vb végére így is, úgy is bejönnek a nagy csapatok, az erős válogatottak, úgyhogy akkorra kell készen állni. Mi nem nagyon nézzük, hogy Eb van vagy vb, mindig azt figyeljük, ki áll velünk szemben, és azon szeretnénk felülkerekedni.
Most, a vb előtt pár héttel mennyire jár a fejében, hogy a csoportban Szenegál, Irán és Svájc vár a magyar csapatra?
Természetesen ez is a fejünkben van, de egy kicsit előrébb is gondolkodunk. Fejben ott tartunk, hogy a középdöntőben valószínűleg Dánia, Horvátország, Japán és Románia lesznek majd az ellenfelek, és ott kellene nagyon jó pozícióból továbbhaladni. De a Szenegál, Irán, és Svájc elleni meccsekre is száz százalékig fókuszálunk. Azt gondolom, készen állunk, és szeretnénk minél jobb helyezést elérni.
Női kézilabda-vb (2025. november 26.–december 14.)
Rendezők: Hollandia és Németország
A magyar válogatott csoportmérkőzései – ’s-Hertogenbosch (Hollandia):
november 27., 20.30: Magyarország–Szenegál
november 29., 20.30: Irán–Magyarország
december 1., 20:30: Magyarország–Svájc
Hollandiában és Németországban rendszerint nagyon jó a hangulat a kézilabdacsarnokokban. Ez mennyire segítheti a magyar válogatottat?
Szerintem sokat segíthet. Nyilván ha úgy alakul, hogy a hazai csapat ellen játszunk, akkor annyira nem, de alapvetően mindig jó, ha jó a hangulat. A Covid-időszak alatt megtapasztaltuk, milyen üres csarnokban játszani, Tokióban is nézők nélkül voltunk. Teljesen más úgy kézilabdázni, hogy tele van a csarnok, és van szurkolás. Nekünk is sokkal könnyebb úgy felpörögni ezekre a mérkőzésekre. Zárt kapuknál sokkal inkább előjön a fáradtság, ha tele a csarnok és nagy a szurkolás, az rengeteget hozzátesz a játékunkhoz.
„Aláírnám a vb-bronzérmet”
Ha most azt mondanák önnek, hogy csakúgy, mint az Eb-n, világbajnoki bronzérem lesz a vége, aláírná?
Abszolút, minden gondolkodás nélkül. Nem lesz könnyű ez a világbajnokság.
Azt gondolom, így, hogy tavaly bronzérmesek lettünk az Európa-bajnokságon, biztosan nagyobb az elvárás velünk szemben a szurkolók részéről is. Megpróbálunk minél jobban teljesíteni, és addig menni, ameddig csak tudunk. Meglátjuk, most hol tartunk. Nyilván könnyebb volt egy olyan közegben játszani, ahol hatalmas hátteret kaptunk a szurkolóktól, de hiszem, hogy nemcsak ennek köszönhető az az eredmény.
Reméljük, minél több sikert tudunk még elérni. Aláírnám.
Pályafutása során két klubja is csődbe ment: előbb a Siófok KC, majd a román Gloria Buzău. Emberileg hogyan lehet ezt kibírni?
Nem könnyű helyzetek. Azt gondolom, mostanra már van benne rutinom, úgyhogy amikor ilyen történik, egyáltalán nem pánikolok. De mindig nagyon nehéz döntés követi. Kívülről lehet, hogy úgy tűnik, „csak” egy csapatváltásról van szó, de közben megint egy új fejezetet kezd az ember: új város, új közeg, új csapat, és nem tudja, végül jó döntés lesz-e vagy rossz.
Tényleg mindent a mérlegre kell tenni: hol áll az a csapat abban az országban, mennyi lehetőségem lesz játszani, mennyire leszek távol a családomtól. Nagybányáról azt hallottam, hogy jó a csapat, jó a hangulat, a tabellán is elöl volt, amikor idejöttem, és sokat játszottam, szóval végül jól döntöttem.
De nem volt könnyű döntés. Mindig a legjobbat kell kihozni belőle, és én tényleg mindig azt vallom, hogy semmi nem történik véletlenül. Szerintem ez is okkal történt, valami oka biztosan van, vagy majd később tudom meg. Alkalmazkodni kell minél gyorsabban, mert látjuk, hogy bármelyik klub kerülhet nehéz helyzetbe, még a nagyobbak is – elég, ha csak a Vipers vagy a Ludwigsburg körüli pénzügyi gondokra gondolunk.
A magyar keret
A november 26-án rajtoló női kézilabda-világbajnokságra készülő magyar válogatott szűkített, 18 fős keretében kilenc Európa-bajnoki bronzérmes nem szerepel. A kimaradók között vannak szülési szabadságon lévő játékosok (Böde-Bíró Blanka, Győri-Lukács Viktória), sérültek (Faluvégi Dorottya, Juhász Gréta), valamint többen, akik szakmai okból nem kerültek be (Tóth Nikolett, Pásztor Noémi, Kácsor Gréta, Petrus Mirtill, Szöllősi-Schatzl Nadine). A győri BL-címvédőt mindössze Szemerey Zsófi és Fodor Csenge képviseli. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárosból öt játékos, az előző idény bajnoki bronzérmes Esztergomból négy kerettag szerepel.
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (Debrecen)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (Minaur Baia Mare – román), Albek Anna (Metz – francia)
Irányítók: Vámos Petra (Metz), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Vác)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Fodor Csenge (Győr)
Miben más a román bajnokság a magyarhoz képest – tempóban, fizikálisan, hangulatban?
Nagyon szeretik a román emberek a kézilabdát, sokan járnak ki a meccsekre, a hangulat mindig nagyon jó, nagy szurkolás van. A bajnokság kiegyenlített, sosincs igazán papírforma. Az adott napon, aki jobb formában van, az fog győzni. Az utolsó előtti csapat is megverheti a másodikat vagy a harmadikat. Nincs akkora szakadék az élcsapatok és a többiek között, kiegyenlített a mezőny. Nagyon jó játékosok vannak minden csapatnál, én pedig nagyon élvezem, hogy minden mérkőzésen élet-halál harc van. Itt nem nagyon látni olyan meccseket, hogy valaki húsz góllal nyerjen, még az öt gólos különbség is ritka. Élvezem ezt a bajnokságot, és a kint játszó magyarok is ugyanezt érzik.
Mivel tud feltöltődni a kézilabdán kívül, hogyan kapcsolja ki a fejét?
Nekem a legjobb feltöltődés, amikor hosszabb időt tudok tölteni a férjemmel, a családommal, a testvéremmel. Ha csak egy nap szünetünk van, az arra elég, hogy fizikálisan kicsit jobb állapotba kerüljünk, tudjunk pihenni, de fejben nem igazán engedjük el a kézilabdát. Egy kézilabdázó általában 0–24 órában kézilabdázó. Nekem az a legjobb, ha haza tudok menni a férjemhez, a családomhoz, a testvéremhez Angliába.
Hollandiába most biztosan elutazik.
Hollandiában most nem a városnézésen lesz a hangsúly, a kézilabda kapja a főszerepet. Ott nem a kikapcsolódás a lényeg, mindent annak rendelünk alá, hogy elérjük a közösen kitűzött céljainkat.
