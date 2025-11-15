Ha ma ránéz az Eb-bronzérmére, mi az első gondolat, ami eszébe jut? — kérdezte az Origo Sport Papp Nikoletta válogatott kézilabdázót, aki oszlopos tagja volt a tavaly decemberben dobogós válogatottnak.

Leginkább az egész Európa-bajnokság, nem csak a bronzmeccs. Az az út, amíg eljutottunk odáig: rengeteg mérkőzés, brutális terhelés, a végére nagyon-nagyon fáradtak voltunk. A bronzéremért játszott meccset megelőző napon voltak a csapatban, akik belázasodtak, tényleg betegek voltunk. A szívünk vitt előre azon a mérkőzésen, meg az, hogy a bronzérem volt a cél. Egymásba kapaszkodva küzdöttünk. Inkább az egész Eb van előttem, de természetesen nagyon sokszor beugranak az utolsó másodpercek is, mert tényleg hihetetlen volt, hogy végül egy góllal nyerni tudtunk.

A lázból kéziláz lett, majd dobogós helyezés a tavalyi Eb-n - Papp Nikoletta vezérletével

Hogy sikerült a lázat kézilázzá fejleszteni a meccs előtt?

Lázam nekem nem volt, csak egy könnyebb megfázással küzdöttem.

De voltak játékosok, akik elég rossz állapotban voltak, és másnap így is százszázalékosan mentek ki a pályára. Ilyenkor mindent elnyom az adrenalin, meg az a vágy, hogy dicsőséget szerezzünk. A fáradtság, a betegség ilyenkor egyszerűen háttérbe szorul.

Az Eb-n rengeteget dolgozott védekezésben. Belülről hogyan élte meg a saját szerepét a bronzéremben?

Fontos szerepem van a csapatban akkor is, ha úgymond szürke vagy láthatatlan munkát végzek hátul. A legtöbben egy meccs után azokra a játékosokra emlékeznek, akik sok gólt szereznek, miközben az én munkám hátul van. De a csapattársaktól rengeteg elismerést kapok, és ezáltal érzem, hogy fontos a szerepem a csapatban. Emiatt nincs bennem hiányérzet.

Papp Nikoletta szívesen segíti a válogatott fiataljait

A láthatatlan munka miatt ritkábban is kerül reflektorfénybe. Ez nem zavarja?

Persze észreveszem, hogy kisebb hangsúly kerül a médiában a védekező munkára, de teljesen kárpótol a csapattársaimtól kapott visszajelzés. Ők pontosan tudják, mennyire fontos az, amit csinálok. Sokszor van bennem vágy a támadásra is, például az olimpián kaptam szerepeket elöl is. Az Eb volt az első, amikor kizárólag védekezésben kaptam szerepet. Megértem a szövetségi kapitány döntését, ő azt szeretné, hogy csak a védekezésre fókuszáljak, és ott nyújtsam a maximumot. A klubcsapatomnál, Nagybányán támadásban is pályán vagyok, azaz hatvan percet játszom. Így megvan az egyensúly.