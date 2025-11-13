Live
Már több fordulót is lejátszottak a csapatok a női Extraligában. A hazai röplabda bajnokságban jelenleg a hetedik helyen álló MÁV Előre Foxconn női csapata hivatalos fotózáson vett részt, amelynek eredményét mindenki láthatja.

A MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata szombaton lép legközelebb pályára, akkor a TFSE együttesét fogadják hazai környezetben. A két klubnak egyaránt két pontja van a bajnokságban, ezzel a TFSE a hatodik, a házigazdák a hetedik helyen állnak, így mindkét együttes számára fontos lenne a győzelem. A MÁV még a szezon első meccsén győzte le nagy csatában 3:2 szettarányban a Fatum Nyíregyházát, míg a TFSE a harmadik fordulóban nyert az SZBRA ellen. 

A női röplabda szerelmeseinek is készültek a fotók
Fotó: Róth Gábor / MÁV Előre Foxconn

A hazai női röplabda bajnokságban sűrű a mezőny

A negyedik és a hetedik helyezettek között mindössze öt pont a különbség, ami egyáltalán nem leküzdhetetlen, ezért minden egyes találkozó rendkívül fontos a feleknek. 

 

