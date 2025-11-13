A MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata szombaton lép legközelebb pályára, akkor a TFSE együttesét fogadják hazai környezetben. A két klubnak egyaránt két pontja van a bajnokságban, ezzel a TFSE a hatodik, a házigazdák a hetedik helyen állnak, így mindkét együttes számára fontos lenne a győzelem. A MÁV még a szezon első meccsén győzte le nagy csatában 3:2 szettarányban a Fatum Nyíregyházát, míg a TFSE a harmadik fordulóban nyert az SZBRA ellen.

A női röplabda szerelmeseinek is készültek a fotók

Fotó: Róth Gábor / MÁV Előre Foxconn

A hazai női röplabda bajnokságban sűrű a mezőny

A negyedik és a hetedik helyezettek között mindössze öt pont a különbség, ami egyáltalán nem leküzdhetetlen, ezért minden egyes találkozó rendkívül fontos a feleknek.