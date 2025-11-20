A Szeged kézilabdacsapata múlt szerdán meglepetésre 25-24-re kikapott Bitolában. Keretéből ezúttal Magnus Röd, Janus Dadi Smárason és Bánhidi Bence hiányzott sérülés miatt. A múlt heti találkozóhoz hasonlóan most is megemlékeztek a kezdés előtt Dobozi Ivánról, a Szeged technikai vezetőjéről, aki 37 évig dolgozott a klubnál és november 8-án, a Veszprém elleni bajnoki rangadó közben a Pick Arénában hunyt el.

Szeged játékosai ünneplik az Eurofarm Peliszter elleni győzelmet

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Mikler remekelt, a Szeged gond nélkül nyert

A csongrádiak a múlt héten a 11. percben 0-5 után szerezték az első góljukat, ezúttal viszont 4-3-as előnyben voltak 11 percet követően. Mikler Roland halmozta a bravúrokat, 10-4-re ellépett csapata, amelyben Lazar Kukic és Sebastian Frimmel termelte a gólokat. A vendégek egy 4-1-es sorozattal némileg visszazárkóztak, de az első félidő utolsó két gólját a szegediek szerezték, így megnyugtató előnyben voltak a szünetben. A játék képe a folytatásban sem változott, Mikler remekelt a kapuban, a Magyar Kupa címvédője egy 3-0-s sorozattal tulajdonképpen eldöntötte a meccset (20-11), majd a 43. percben volt először tíz gól a különbség.

Az október elején igazolt Fazekas Máté megszerezte élete első gólját a BL-ben,

Járó Kristóf és Radvánszki Attila is lehetőséget kapott.

Lazar Kukic és Sebastian Frimmel hét-hét, Jérémy Toto öt góllal, Mikler Roland 19, Radvánszki Attila három védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon hárman zártak három találattal, Nikola Mitrevszki három, Szaid Heidarirad nyolc védéssel fejezte be a találkozót. A két csapat negyedik egymás elleni BL-meccsén egy vereség mellett harmadszor győztek a csongrádiak.

A négy győzelemmel és négy vereséggel álló Szeged jövő csütörtökön a horvát PPD Zagrebet fogadja. Az öt sikerrel és három vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyanazon a napon a BL-címvédő német Füchse Berlin otthonában lép pályára – írja az MTI.

Eredmény, Bajnokok Ligája csoportkör, 8. forduló, B csoport:

OTP Bank-Pick Szeged - Eurofarm Peliszter (északmacedón) 35-20 (14-9)

lövések/gólok: 52/35, illetve 48/20 gólok hétméteresből: 7/5, illetve 4/3 kiállítások: 4, illetve 8 perc