A K&H Liga nyolcadik fordulójában minden szem Szegedre szegeződött, ahol a hibátlan mérleggel érkező Veszprém mérte össze erejét legnagyobb hazai riválisával, a Pick Szegeddel. Xavi Pascual együttese magabiztos formában, hatból hat győzelemmel, gólzáporos teljesítménnyel készült a találkozóra, míg a házigazdák már három pontot is elhullajtottak a bajnokságban – a Tatabánya ellen vereséget szenvedtek, a Csurgó ellen pedig csak döntetlent értek el.

Mikler Roland remekül védett a Szeged-Veszprém rangadón

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség

A Veszprém villámrajtot vett, a Szeged feljavult

A Veszprém villámrajtot vett, az első három támadásából rögtön gólt szerzett, 1-3-nál így nagyon jókor jött Mikler védése. A Szeged ezután emberelőnybe került, és Garciandia látványos átlövésgóllal szépített, majd az üresen hagyott vendégkaput Sostaric vette be majdnem egész pályáról (4-4). A nyolcadik percben aztán a vezetést is átvette Frimmel találatával a hazai csapat.

Appelgren 5-5-nél kivédte Sostaric hetesét, utána előnybe is került a Veszprém a balkezes Adel beállóból szerzett góljával (5-6).

A folytatásban fej fej mellett volt a két csapat, egyik fél sem tudott elhúzni két góllal. Még akkor sem, amikor a szegedi Mackovsek úgy kapott 2 percet, hogy a vendéggólt nem sikerült megakadályoznia a szabálytalanságával. Egy remek Mikler-védés után Bánhidi nem hibázott, majd Frimmel 12-10-re módosította az állást.

Megvolt tehát a kétgólos hazai különbség a 19. percben, amely egy időre állandósult is, a hazaiak ugyanis remekül védekeztek a meccs ezen szakaszában.

Amikor kellett, Mikler is a helyén volt, Ali Zein bombáját is könnyedén hárította 13-11-nél, igaz, a másik oldalon Appelgren sem engedte, hogy újabb gólt lőjön a Szeged, három bravúrt is bemutatott rövid időn belül. Különösen látványos volt, ahogyan a szegediek kínai figuráját elcsúfította a védésével.

Jó ideig 13-11-et mutatott az eredményjelző, aztán megtört a jég Adel góljával (13-12), sőt Descat a balszélről egyenlíteni is tudott. Természetesen 13-13-nál érkezett is a szegedi időkérés.

Meg is lett az eredménye, Mackovsek nagy góllal belőtte a 14. hazai gólt, majd jött egy újabb csattanó. A másik oldalon megítélt hetest Mikler a vonalról remek reflexszel hárította. Bánhidi negyedik góljával aztán újra kétgólosra nőtt a szegedi előnyt (15-13), csakhogy aztán a következő veszprémi támadásnál kétperces kiállítást kapott. A kaput üresen hagyták a hazaiak, a húzás bejött, Mackovsek ismét eredményes volt (16-13), majd Mikler Adel százszázalékos ziccerét is hárítani tudta. De nem mind arany, ami fénylik, Appelgren Mackovsek kínai figurás lövését ezúttal is könnyedén megfogta. A Szeged megérdemelten vezetett három góllal a szünetben.