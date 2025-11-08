A K&H Liga nyolcadik fordulójában minden szem Szegedre szegeződött, ahol a hibátlan mérleggel érkező Veszprém mérte össze erejét legnagyobb hazai riválisával, a Pick Szegeddel. Xavi Pascual együttese magabiztos formában, hatból hat győzelemmel, gólzáporos teljesítménnyel készült a találkozóra, míg a házigazdák már három pontot is elhullajtottak a bajnokságban – a Tatabánya ellen vereséget szenvedtek, a Csurgó ellen pedig csak döntetlent értek el.
A Veszprém villámrajtot vett, a Szeged feljavult
A Veszprém villámrajtot vett, az első három támadásából rögtön gólt szerzett, 1-3-nál így nagyon jókor jött Mikler védése. A Szeged ezután emberelőnybe került, és Garciandia látványos átlövésgóllal szépített, majd az üresen hagyott vendégkaput Sostaric vette be majdnem egész pályáról (4-4). A nyolcadik percben aztán a vezetést is átvette Frimmel találatával a hazai csapat.
Appelgren 5-5-nél kivédte Sostaric hetesét, utána előnybe is került a Veszprém a balkezes Adel beállóból szerzett góljával (5-6).
A folytatásban fej fej mellett volt a két csapat, egyik fél sem tudott elhúzni két góllal. Még akkor sem, amikor a szegedi Mackovsek úgy kapott 2 percet, hogy a vendéggólt nem sikerült megakadályoznia a szabálytalanságával. Egy remek Mikler-védés után Bánhidi nem hibázott, majd Frimmel 12-10-re módosította az állást.
Megvolt tehát a kétgólos hazai különbség a 19. percben, amely egy időre állandósult is, a hazaiak ugyanis remekül védekeztek a meccs ezen szakaszában.
Amikor kellett, Mikler is a helyén volt, Ali Zein bombáját is könnyedén hárította 13-11-nél, igaz, a másik oldalon Appelgren sem engedte, hogy újabb gólt lőjön a Szeged, három bravúrt is bemutatott rövid időn belül. Különösen látványos volt, ahogyan a szegediek kínai figuráját elcsúfította a védésével.
Jó ideig 13-11-et mutatott az eredményjelző, aztán megtört a jég Adel góljával (13-12), sőt Descat a balszélről egyenlíteni is tudott. Természetesen 13-13-nál érkezett is a szegedi időkérés.
Meg is lett az eredménye, Mackovsek nagy góllal belőtte a 14. hazai gólt, majd jött egy újabb csattanó. A másik oldalon megítélt hetest Mikler a vonalról remek reflexszel hárította. Bánhidi negyedik góljával aztán újra kétgólosra nőtt a szegedi előnyt (15-13), csakhogy aztán a következő veszprémi támadásnál kétperces kiállítást kapott. A kaput üresen hagyták a hazaiak, a húzás bejött, Mackovsek ismét eredményes volt (16-13), majd Mikler Adel százszázalékos ziccerét is hárítani tudta. De nem mind arany, ami fénylik, Appelgren Mackovsek kínai figurás lövését ezúttal is könnyedén megfogta. A Szeged megérdemelten vezetett három góllal a szünetben.
A második félidő elején tovább javult a Szeged
beKözel két percig kellett várni az első gólra, de érdemes volt, Kukics egy remek egyéni akció végén már négygólosra növelte a szegedi előnyt. Csakhogy a másik oldalon rögtön egy heteshez jutott a Veszprém, ráadásul emberelőnybe is került. Descat pedig be is lőtte (17-14). Frimmel szintén büntetőhöz jutott, és a kapufára lőtt labdáját megszerezte, így tulajdonképpen akcióból volt eredményes.
És miközben Gottfridsson nagy gólt lőtt, Miklernek jobbszélről sem tudtak betalálni a veszprémiek. A 38. percben így már 19-14-re vezettek a vendéglátók.
Sorban jött két értékesített hetes mindkét oldalon (20-15), ami azt jelenti, a Veszprém a második félidőben mindeddig nem tudott akciógólt szerezni.
Aztán 41 perc 15 másodpercnél végül csak eredményes tudott lenni Descat akcióból (21-16).
A Veszprém mintha csak a kapusában bízna, de ez kevés volt, illetve annyira volt elég, hogy sorban kapta a heteseket a pirosmezes csapat (22-18).
Ekkor már kijelenthető volt, hogy a 4-5 gólos különbség állandósult, köszönhetően Bánhidi Bencének is, aki a 45. percben már az ötödik találatát szerezte.
Miközben a Szeged könnyedén, izzadtság nélkül szórta a gólokat, a Veszprém csak szenvedett. És az első félidőben kilenc védésével parádézó Appelgren teljesítménye is visszaesett, le is cserélték.
De ez sem segített, ahelyett, hogy csökkent volna a különbség a két csapat között, a félidő derekán hatgólosra nőtt.
Másfél percnyi jó játékkal hirtelen felzárkózott a Veszprém
Ali Zein remek gólja tapsot érdemelt, majd Remili szerencsés góljával négyre csökkent a hazai előny. Miklert le is hozták egy időre.
Sőt, Zein gyors gólja után máris 26-23-at mutatott az eredményjelző. De csak addig, amíg Bánhidi be nem vágta az újabb gólját, ő ma képtelen hibázni.
De mi történt a Szegeddel, talán elbízta magát? Miközben a hazaiak 5-6 gólos vezetésénél sokan már elkönyvelték a szegedi diadalt, a Veszprém egy csapásra váltani tudott, és feljött két gólra. A szegediek talán lassítani akarták a játékot, a Veszprém gyorsítása pedig bejött, legalábbis sikerült felzárkóznia.
Frimmel büntetőből 28-25-re módosított, ezzel kissé megnyugodhattak újra a szegediek. Vagy mégsem? Bánhidi ziccerben fölé lőtt, ez volt az első hibája a szombati mérkőzésen. Remili vitte a hátán a Veszprémet, és 10 perc alatt meglőtte az ötödik gólját (28-26).
És ekkor jött Corrales bravúrja, majd indítása, aztán Descat gólja, a különbség már csak egyetlen találat volt közel hat perccel a vége előtt.
10-10 óta nem volt döntetlen, 28-28-nál aztán újra, hiszen Descat belőtte a megítélt hetest. Ekkor egy 8-2-es sorozatban volt a Veszprém.
A meccs felpörgött: két gól itt, két gól ott, így 30-30-ról fordultak rá a felek az utolsó két percre.
És mi történt? Üres kapus, 7 a 6 elleni taktikát alkalmazott a Szeged, de labdát veszített, Descat pedig az üres kapuba lőtt (30-31).
Corrales védett, de Kukicsot ellökték előtte, így heteshez jutott a Szeged, Frimmel pedig nem hibázott (31-31).
A Veszprém időkérés után remek támadást vezetett, Remili a levegőben repült, és bevágta (31-32). Erre természetesen a Szeged is időt kért, amely már csak az egyenlítésben bízhatott a hatgólos vezetése dacára.
A szegediek aztán elveszítették a labdát, és ezzel eldőlt, a Veszprém nyerte meg a csúcsrangadót, elképesztő hátrányból fordítva.