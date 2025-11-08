2024. februárjában történt már, de aki látta, pláne, az a 2600 szurkoló, aki a helyszínen, a soproni Novomatic Arénában átélte, egészen biztosan nem fogja soha elfelejteni a magyar-spanyol női kosárlabda olimpia selejtezőt. Hiába volt a 22 pontos előny, a második félidőben váratlanul teljesen elvesztette a fonalat a magyar csapat, amely egyetlen pontos vereséggel búcsút inthetett az olimpiai álmoknak. A Magyar Nemzet másfél évvel az események után az egyik főszereplővel, Székely Norbert korábbi szövetségi kapitánnyal beszélt a történtekről.

Székely Norbert, korábbi szövetségi kapitány

Fotó: Mirkó István

Székely Norbert már az elejétől érezte, hogy baj lehet a spanyolok ellen?

Székely arra a kérdésre, hogy mikortól érezte, baj lehet a mérkőzésen azt mondta: „Az egész meccsen. Amikor jól játszottunk, akkor is ott motoszkált a fejemben, hogy ez a periódus meddig tart ki, meddig lehet ilyen szinten jól kosárlabdázni, mikor érkezik a törvényszerű visszaesés, és az milyen hosszú lesz. Az ön által említett játékos például valóban hihetetlen teljesítményt nyújtott a szünetig, de erre bárki is csak ritkán képes negyven percen keresztül. Ő és mások is hullámvölgybe kerültek, emiatt a csapat is szétesett.”

Arról, hogy ez ügyben a szövetségi kapitány nem hibázott, azt válaszolta: „Ilyet sohasem mondtam, most sem. Elsősorban mindig magamban keresem a hibát, és kétségtelen, nem voltunk jók a reagálásokban, nem oldottunk meg jól bizonyos helyzeteket, és ez rám is érvényes. A felelősséget pedig cseppet sem hárítottam el magamról, ezért is mondtam le.”

A kiváló szakember Lelik Réka nyilatkozatára is reagált, aki akkor azt mondta, hogy a látottak alapján nem feltétlenül volt annak realitása, hogy Magyarország női kosárlabda-válogatottja ott legyen Párizsban az olimpián. Székely ezek mellett beszélt még az utánpótlásról, Juhász Dorkáról és a mostani szerepvállalásáról is.

