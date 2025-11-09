Mint ismert, a zalaiak múlt pénteken hazai pályán 90-83-ra kikaptak a Kaposvártól, amikor a szurkolók nehezen viselték a vereséget.

A ZTE kitiltotta a renitens szurkolókat is

A szurkolók sem úszták meg a büntetést

A harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat.

A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte, és csapattársai kísérték az öltözőbe.

Az incidens kapcsán a ZTE KK még aznap este közleményben jelentette be, hogy Hellems szerződését a sportszerűtlen cselekedet miatt azonnali hatállyal felbontják.

A klub szombati közleményéből kiderült, hogy – mint azt a rendelkezésre álló felvételek alapján megállapították –,

az eseményeket néhány néző viselkedése is eredményezte. Ennek nyomán a ZTE KK Kft. két szurkolót két évre eltiltott a csapat mérkőzéseinek látogatásától,

további két szurkoló pedig figyelmeztetésben részesült.

Soha nem könnyű egyetlen szurkolót is elveszíteni, de a döntés meghozatalában figyelembe kellett vennünk, hogy klubunk számára fontos, hogy minden mérkőzésre kilátogató néző biztonságban érezze magát a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban.

Ezért azt is elvárjuk, hogy mindenki betartsa a sportrendezvények látogatásának rendjét, a csarnok rendszabályait" – szögezték le.