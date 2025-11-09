Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább folytatódik a nagy port kavaró hazai sportbotrány. Két szurkolót kitiltottak a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Zalakerámia ZTE KK mérkőzéseiről.

Mint ismert, a zalaiak múlt pénteken hazai pályán 90-83-ra kikaptak a Kaposvártól, amikor a szurkolók nehezen viselték a vereséget.

A ZTE kitiltotta a renitens szurkolókat is
A ZTE kitiltotta a renitens szurkolókat is
Fotó: Zalakerámia ZTE KK/Facebook

A szurkolók sem úszták meg a büntetést

A harmadik és a negyedik negyedben folyamatosan élesen kritizálták a játékosokat. 

A meccs után a kosarasok kimentek a drukkerekhez, ekkor Jericole Hellems az őt bíráló egyik szurkolót megütötte, és csapattársai kísérték az öltözőbe.

Az incidens kapcsán a ZTE KK még aznap este közleményben jelentette be, hogy Hellems szerződését a sportszerűtlen cselekedet miatt azonnali hatállyal felbontják.

A klub szombati közleményéből kiderült, hogy – mint azt a rendelkezésre álló felvételek alapján megállapították –, 

az eseményeket néhány néző viselkedése is eredményezte. Ennek nyomán a ZTE KK Kft. két szurkolót két évre eltiltott a csapat mérkőzéseinek látogatásától,

 további két szurkoló pedig figyelmeztetésben részesült.

Soha nem könnyű egyetlen szurkolót is elveszíteni, de a döntés meghozatalában figyelembe kellett vennünk, hogy klubunk számára fontos, hogy minden mérkőzésre kilátogató néző biztonságban érezze magát a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban.

 Ezért azt is elvárjuk, hogy mindenki betartsa a sportrendezvények látogatásának rendjét, a csarnok rendszabályait" – szögezték le.

Azonnal kirúgta verekedő játékosát az NB I-es csapat
Szurkolót vert ököllel a ZTE játékosa – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!