A Tatabánya továbbra is százszázalékos a bajnokságban, a harmadik számú európai kupasorozat előző körében pedig 63-59-es összesítéssel nyerte meg a norvég Naerbö IL elleni párharcot. A HSC Suhr hetedik a tabellán, októberben pedig a szerb Metaloplastika Sabacot búcsúztatta.

A Tatabánya magabiztos győzelmet aratott a kézilabda Európa Kupában

Fotó: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

A magyar csapat keretéből ezúttal a magyar válogatott Rodríguez Álvarez Perdo, Temesvári Gábor és Demis Grigoras hiányzott.

A Tatabánya parádézott az Európa Kupában

A hatodik percben a Tatabánya, hat perccel később viszont már a nyitott védekezést alkalmazó vendégcsapat vezetett két góllal. Az MTI azt írja, hogy a svájciaknál sérülések miatt a 40 éves kapusedző, a korábban Szegeden is játszó Dragan Marjanac kezdett a kapuban. Éles Benedek találataival került újra előnybe a házigazda, majd Baptiste Damatrin góljaival tovább nőtt a különbség. Tóth Edmond vezetőedző együttese átvészelt egy kettős emberhátrányt is, a szünetben pedig 18-15-re vezetett.

Székely Márton védéseire alapozva jól kezdte a második felvonást a házigazda, de David Knezevic góljaival mínusz ötről visszakapaszkodott 22-20-ra a HSC Suhr. Krakovszki Bence találataival 4-1-es sorozattal folytatta csapata, ám kisvártatva megint kettős emberhátrányba került, ezt viszont nem tudták kihasználni a svájciak.

A meccs végéhez közeledve újabb remek, 4-0-s időszakkal rukkolt elő a gyorsan és pontosan támadó Tatabánya, és bár az utolsó gólt a HSC Suhr dobta, a magyar együttes így is magabiztos előnnyel utazhat a visszavágóra.

Krakovszki Bence, Vajda Huba és Éles Benedek hat-hat, Terjék Roland és Baptiste Damatrin öt-öt góllal, Székely Márton 14 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon David Knezevic hatszor, Marijan Maric, Nikos Sarlos és Seya Grau öt-öt alkalommal talált be, Dragan Marjanac nyolc védéssel zárt.

Eredmény, 3. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), első mérkőzés:

MOL Tatabánya KC-HSC Suhr Aarau (svájci) 40-33 (18-15)

lövések/gólok: 54/40, illetve 50/33

kiállítások: 10, illetve 12 perc

A visszavágót egy hét múlva rendezik.