Fegyverneky Zsófia játékosként tényleg mindent megnyert a Sopron Baskettel: 14-szeres bajnok, 13-szoros Magyar Kupa-győztes, négyszer szerepelt az Euroliga Final Fourban, melyet 2022-ben történelmet írva első magyar csapatként nyert meg a Sopron Basket. Pécsi születésűként, karrierjét a nagy rivális PVSK csapatában kezdő játékosként lett klublegenda Sopronban, ahol az idei szezontól kezdve már a Török Zoltántól megörökölt klubigazgatói posztot tölti be.

Fegyverneky Zsófia élvezi az új szerepkörrel járó kihívásokat

Fotó: Tóth Zsombor / Sopron Basket

Fegyverneky Zsófia ügyvezető lett

Hogy érzi magát az új szerepben? Megszokta-e már, hogy nem az öltözőbe, hanem a főnök irodájába ül be?

Egyre inkább otthon érzem magam az új szerepben. Természetesen eleinte furcsa volt, hogy nem az öltözőbe megyek be minden nap, hanem az irodába, de mostanra ez is ugyanúgy a „csapat része” lett számomra. Ugyanaz a cél vezérel, mint játékosként: hogy a klub sikeres legyen, csak most más szemszögből tudok ezért tenni. A mai napig hiányzik maga a játék, mert profi sportolónak lenni az egyik legnagyobb kiváltság szerintem. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy a kosárlabdában és a sportban tudtam elhelyezkedni a játékoskarrierem után. Úgy érzem, a rengeteg tapasztalatomból, a munkabírásomból és a sport iránti elkötelezettségemből sok mindent tudok visszaadni a sportágnak – és különösen a Sopron Basketnek – mondja a korábbi 136-szoros magyar válogatott sportvezető.

Változott-e a kapcsolata a játékosokkal ügyvezetőként? Többen is vannak olyanok, akikkel másfél éve még együtt volt a pályán.

Természetesen megváltozott, és kellett is, hogy megváltozzon – ez ennek a munkának a természetes velejárója. Ugyanakkor azt érzem, hogy a korábbi játékosmúltam és a személyes ismeretségem sokat segít abban, hogy a helyzeteket megfelelő szemlélettel tudjam kezelni. Ismerem a játékosokat, tudom, milyen nehézségekkel néznek szembe, és sokszor azt is, mire van szükségük egy adott szituációban. Ahogy korábban csapatkapitányként az öltözőben mindig azt tartottam szem előtt, mi a legjobb a közösségnek, most ugyanezt próbálom az irodából tenni – csak más eszközökkel.