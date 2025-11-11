A férfi kézilabda NB I-ben szereplő ETO University HT csapata a hivatalos Facebook-oldalán tudatta a rajongókkal a hatalmas örömhírt, miszerint a győri alakulat 23 éves magyar válogatott jobbszélsőjének megszületett az első gyermeke.

A magyar válogatott Krakovszki Zsolt lő kapura a Montenegró elleni kézilabda Európa-bajnoki selejtezőben

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Apa lett a magyar válogatott kézilabdázó

Az ETO bejegyzéséből kiderült, hogy Krakovszki Zsoltnak és párjának fia született, aki a Zente Zsolt nevet kapta.

Chema Rodríguez csapata november elején játszott felkészülési mérkőzést Ausztriával, Krakovszki a 31-27-re megnyert mérkőzésen egy góllal segítette a magyar kézilabda-válogatottat. A csöppség kiválóan időzítette az érkezést, hiszen édesapja már hazatért a válogatottból, így rögtön kézbe is vehette újszülött kisfiát.