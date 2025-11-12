Mindkét csapat első akciógóljára több mint öt percet kellett várni, utána azonban alaposan belelendültek, a következő tíz percben kevés volt a kivédekezett támadás. Ahmed Hesam bokasérülés miatt kivált a játékból, majd Veszprém öt perc alatt egy 6-2-es sorozattal 15-10-re ellépett. A közepes színvonalú első félidő végén a támadásban pontosabb bakonyiak előnye négy találat volt.

A Veszprém a negyedik győzelmével pozitívba fordította a mérlegét

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A második felvonás elején védekezésben múlta felül ellenfelét a magyar bajnoki címvédő, amely tovább növelte a különbséget és már hét góllal is vezetett.

Nem kegyelmezett a Veszprém

A Kolstad többször is létszámfölényes támadásokkal próbálkozott, ennek ellenére az 52. percben már tíz gól volt közte. A 12 mezőnyjátékost benevező házigazdák fáradni látszottak, 7-2-es sorozatot produkált a Veszprém, mindkét oldalon kevés volt az ütközés védekezésben és ekkor már jobban hasonlított a találkozó egy edző- vagy gálameccsre, mint egy BL-csoportmérkőzésre.

Bjarki Már Elísson nyolc, Ivan Martinovic hét góllal, Mikael Appelgren 17 védéssel járult hozzá a vártnál is fölényesebb sikerhez.

A túloldalon Simon Jeppsson volt a legeredményesebb öt találattal, Nicolai Neupartnak 11 védése volt.

A négy győzelemmel és három vereséggel álló bakonyi együttes és norvég ellenfele egy hét múlva Veszprémben ismét megmérkőzik egymással a Bajnokok Ligájában.

Eredmény, kézilabda-BL csoportkör, 7. forduló, A csoport:

Kolstad HB (norvég)-One Veszprém HC 29-43 (15-19)

lövések/gólok: 57/29, illetve 61/43

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 2/2

kiállítások: 2, illetve 6 perc