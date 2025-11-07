Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elszabadult a pokol a fronton, áttörtek az oroszok

Az Ön szomszédja rajta van?

Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

Link másolása
Vágólapra másolva!
Oroszország megrendezné a 2031-es vizes világbajnokságot. Erről Dmitrij Mazepin, az orosz vizes sportágakat tömörítő szövetség elnöke beszélt egy szamarai nemzetközi sportfórum keretében. A 2027-es vizes világbajnokságnak Magyarország lesz a házigazdája.

Mazepin közölte, hogy a vizes világbajnokság rendezési szándékát megfogalmazó javaslatot már el is juttatták a nemzetközi szövetséghez, a World Aquaticshez (WA). A sportvezető az indítvánnyal azután állt elő, hogy a WA a hét elején engedélyezte az ukrajnai háború miatt 2022 márciusa óta eltiltott orosz és fehérorosz vízilabdacsapatoknak, hogy 2026. január 1-től semleges státuszban visszatérjenek a nemzetközi tornákra.

Szingapúr, 2025. július 24. Manhercz Krisztián (j) és a spanyol Alberto Munárriz Egana a férfi vízilabdatorna döntőjében játszott Spanyolország - Magyarország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 24-én. MTI/Koszticsák Szilárd
A legutóbbi vizes világbajnokság pólódöntőjében a magyar válogatott kikapott a spanyoloktól
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A World Aquatics az első szervezet, amely lehetővé teszi oroszok újbóli indulását klasszikus csapatsportágakban. Az engedély a kontinentális versenysorozatokra is vonatkozik.

Vizes világbajnokság: 2027-ben Budapest a házigazda

A 2027-es vizes világbajnokságot Budapest, a 2029-es eseményt pedig Peking rendezi.

„Lehetőségünk van versenyezni a 2031-es oroszországi vb-ért, de egy olyan várossal fogunk vetélkedni, mint Madrid” — idézte az MTI Mazepint.

A 2015-ös vizes vb-nek az oroszországi Kazany adott otthont, amely gazdája lett volna a 2025-ösnek is, de a nemzetközi szövetség az ukrajnai háború miatt betiltotta a vb oroszországi megrendezését. A vb-nek idén nyáron Szingapúr volt a színhelye.

  • Még több cikk
Sapkában és anélkül is tökéletes a vízilabdázó szépség – galéria
A Fradi hőse törött bordával csak csaliként úszkált a Szuperkupa-döntőben
Mi lesz Milák Kristóffal? Végre kiderült az igazság

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!