A magyar női vízilabda-válogatott vasárnaptól háromnapos összetartáson vesz részt, ám Cseh Sándor szövetségi kapitány ismét a fiatalokkal dolgozik majd az edzőtáborban. A keretbe bekerült többek között az UVSE játékosa, Tiba Panna is, aki Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya társaságában nem rég megmutatta, hogy modellnek sem utolsó.

Modellként próbálták ki magukat a magyar női vízilabda kiválóságai

Fotó: waterpolo.hu

Modellek lettek a magyar női vízilabda-válogatott tagjai

A négy kiváló vízilabdázó ugyanis a napokban a Glamour fotózásán vett részt, amiről egy rövid betekintést engedett a magyar szövetség az Instagram-oldalán. „Modellkedésből vissza a vízilabdába!” – olvasható a poszt alatt.

A pólós hölgyek a Glamour Magazin decemberi számában lesznek láthatóak.