Nem csupán tehetségesek, szépek is a magyar női pólóválogatott tagjai. A nyári világbajnokságon ezüstérmes vízilabda-válogatott négy tagja, Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya és Tiba Panna a Glamour magazin fotózásán vett részt.
A magyar női vízilabda-válogatott vasárnaptól háromnapos összetartáson vesz részt, ám Cseh Sándor szövetségi kapitány ismét a fiatalokkal dolgozik majd az edzőtáborban. A keretbe bekerült többek között az UVSE játékosa, Tiba Panna is, aki Vályi Vanda, Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya társaságában nem rég megmutatta, hogy modellnek sem utolsó.
Modellek lettek a magyar női vízilabda-válogatott tagjai
A négy kiváló vízilabdázó ugyanis a napokban a Glamour fotózásán vett részt, amiről egy rövid betekintést engedett a magyar szövetség az Instagram-oldalán. „Modellkedésből vissza a vízilabdába!” – olvasható a poszt alatt.
A pólós hölgyek a Glamour Magazin decemberi számában lesznek láthatóak.
