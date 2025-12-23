A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója emlékeztet rá, hogy a 29 éves, 191 cm magas játékos az előző idényt Szekszárdon töltötte. Ezt követően az amerikai játékos nyáron a tengerentúli profiligában, a WNBA-ben a Phoenix Mercury színeiben szerepelt és játszott a bajnokság nagydöntőjében.

Az amerikai játékos, Kathryn Westbeld (24) a jövőben a magyar válogatottban is pályára léphet

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A magasember a mostani szezonban szezonban a DVTK egyik vezére az Euroligában és a bajnokságban is: előbbiben 13,3, utóbbiban 10,4 pontot átlagol.

A vb-selejtezőkben már segíthet az amerikai játékos

Westbeld innentől kezdve a magyar válogatottban is pályára léphet, a belső posztokon óriási erősítést jelentene a márciusi világbajnoki selejtezőre készülő együttesnek. A törökországi tornán a házigazda mellett Ausztrália, Japán, Kanada és Argentína ellen.