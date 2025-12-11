A dánok a magyar válogatottat megelőzve végeztek a középdöntős csoport élén, míg a franciák a hollandok elleni vereséggel kapták maguknak a dánokat a magyarok helyett. Az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia, illetve a címvédő és ötkarikás ezüstérmes Franciaország rotterdami összecsapása a vártnál simább francia sikert hozott, a győztes csapat 31-26-os sikerrel lépett tovább az elődöntőbe, míg a vesztes számára véget ért a torna. A dánok nem is titkolták csalódottságukat a mérkőzés után, a skandinávok számára hatalmas csalódás a korai búcsú.

Simán kikaptak a franciáktól a dánok

Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Teljes összeomlás és dráma a dánoknál

A dán média egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal. „Az első félidő nagyon gyenge volt. A jó oldala az, hogy ennél már csak jobb jöhet”– írta élő közvetítésében az Ekstra Bladet, amikor a félidőben 12-8-ra vezettek a franciák. Végül nem alakult jobban a meccs a dánok számára, hiszen öt góllal kaptak ki riválisuktól. A BT hírportál nem is rejtette véka alá csalódottságát, rémálomnak és lidércnyomásnak nevezte a történteket.

Dániát teljesen megalázzák. Aú, ez annyira fájdalmas.

Holnap egyenesen hazarepülhetnek. A végeredmény 26-31 lett, ami hatalmas csalódás” – fogalmazott kíméletlenül a lap.

A dánok sztárja, Michala Møller könnyek között hagyta el a pályát, miután volt egy kemény összecsapása Tamara Horacekkel, akit ugyan kiállítottak, de az északiakon ez sem segített.

Fájdalmas vereséget szenvedtek a dánok

Fotó: JOHN THYS / AFP

Møller nagyon szenved az incidens után. Könnyek között, végtelenül szomorúan hagyja el a pályát”

– jellemezték a látottakat a dánok, hozzátéve, hogy a jelenet jól tükrözi a dánok estéjét.

A női kézilabda-vb elődöntőjében Franciaország–Németország és Norvégia–Hollandia mérkőzéseket rendeznek majd, a magyar válogatott a 7. helyen zárta a tornát.

