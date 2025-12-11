Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump visszatámad! Tovább gyűrűzik a BBC körüli botrány

Ezt látnia kell!

Drakula kastélyánál tűnt el egy fiatal, a segélyhívón próbált segítséget kérni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság utolsó negyeddöntőjében nagy pofont kapott a torna egyik esélyese. A dán válogatott 31-26-ra kikapott a franciáktól, ezzel véget ért számára a torna. A dánoknál óriási a csalódottság, az északiak drámaként és rémálomként jellemzik a történteket.

A dánok a magyar válogatottat megelőzve végeztek a középdöntős csoport élén, míg a franciák a hollandok elleni vereséggel kapták maguknak a dánokat a magyarok helyett. Az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia, illetve a címvédő és ötkarikás ezüstérmes Franciaország rotterdami összecsapása a vártnál simább francia sikert hozott, a győztes csapat 31-26-os sikerrel lépett tovább az elődöntőbe, míg a vesztes számára véget ért a torna. A dánok nem is titkolták csalódottságukat a mérkőzés után, a skandinávok számára hatalmas csalódás a korai búcsú.

Simán kikaptak a franciáktól a dánok
Simán kikaptak a franciáktól a dánok
Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Teljes összeomlás és dráma a dánoknál

A dán média egyáltalán nem volt elégedett a látottakkal. „Az első félidő nagyon gyenge volt. A jó oldala az, hogy ennél már csak jobb jöhet”– írta élő közvetítésében az Ekstra Bladet, amikor a félidőben 12-8-ra vezettek a franciák. Végül nem alakult jobban a meccs a dánok számára, hiszen öt góllal kaptak ki riválisuktól. A BT hírportál nem is rejtette véka alá csalódottságát, rémálomnak és lidércnyomásnak nevezte a történteket. 

Dániát teljesen megalázzák. Aú, ez annyira fájdalmas. 

Holnap egyenesen hazarepülhetnek. A végeredmény 26-31 lett, ami hatalmas csalódás” – fogalmazott kíméletlenül a lap.

A dánok sztárja, Michala Møller könnyek között hagyta el a pályát, miután volt egy kemény összecsapása Tamara Horacekkel, akit ugyan kiállítottak, de az északiakon ez sem segített. 

Denmark's left back #42 Michala Elsberg Moller (R) is challenged during the quarter finals match between Denmark and France of the IHF Women's Handball World Championship in Rotterdam Ahoy, in Rotterdam on December 10, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Fájdalmas vereséget szenvedtek a dánok
Fotó: JOHN THYS / AFP

Møller nagyon szenved az incidens után. Könnyek között, végtelenül szomorúan hagyja el a pályát” 

jellemezték a látottakat a dánok, hozzátéve, hogy a jelenet jól tükrözi a dánok estéjét.

A női kézilabda-vb elődöntőjében Franciaország–Németország és Norvégia–Hollandia mérkőzéseket rendeznek majd, a magyar válogatott a 7. helyen zárta a tornát.

Kapcsolódó cikkek

Őszintén beszélt a piros lapjáról a kézilabda-válogatott csapatkapitánya, egy dolgot nem ért
A hollandok előre tudták, a magyarok túlságosan akarták a sikert a kézilabda-világbajnokságon
Megdöbbentően értékelt a magyar szövetségi kapitány a drámai negyeddöntő után

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!