A női kézilabda-világbajnokság I. számú középdöntős csoportjában nemcsak a magyar válogatott, hanem a dánok is győzelemmel kezdtek. Mint ismert, Golovin Vlagyimir együttese 34-29-re nyert a románok ellen a rotterdami csoportban, ezután pedig a végső győzelemre is esélyes dánok léptek pályára, és nagyon simán, 40-26-ra győztek a mi csoportunkból érkező Szenegál ellen.

A dánok Szenegál ellen is kiütéses sikert arattak a női kézi vb-n

Fotó: IHF

Még meg sem izzadt a legnagyobb ellenfelünk a középdöntőben

A dánoknak idáig nem kellett megszakadniuk a 32 csapatos tornán, a legkisebb arányú győzelmük nyolcgólos volt a románok elleni csoportmeccsen.

Dánia–Japán 36-19

Dánia–Horvátország 35-24

Dánia–Románia 39-31

Dánia–Szenegál 40-26

A dánok lenézik a magyar válogatottat a női kézi-vb-n?

A legutóbbi Európa-bajnokságon ezüstérmes skandinávokra pénteken a Svájciak várnak, az előzetes forma, illetve a svájciak rossz állóképessége miatt nehéz menetnek az sem ígérkezik. A dánok balátlövője, a jelenleg az Esbjergnél játszó Line Haugsted szóvá is tette a könnyű mérkőzéseket Szenegál legyőzése után.

A második félidő nagyon hosszú volt. Sajátos, nagyon lassú játéka volt az ellenfélnek, nehéz volt végig koncentrálni. Talán azt is mondhatom, hogy unalmasan játszottak a szenegáliak...

– mondta a mérkőzés után Haugsted, aki jobbára epizódszereplő a dán támadásoknál, idáig a tornán két gólt szerzett. A 2022 és 2024 között a győrieket erősítő átlövő mondanivalójával pedig egyetértett a dán TV2 stúdiójában helyet foglaló szakértő, Sofie Baek. A Silkeborgból visszavonuló irányító azonban még továbbment. Nemcsak a szenegáliakat alázta meg, hanem burkoltan a magyaroknak is odaszúrt. Baek elmondta, hogy a negyeddöntőbe gyakorlatilag úgy juthatnak be, hogy nehéz meccsük nem is volt – ez alól remélhetőleg a vasárnapi, vélhetően a csoportelsőségről döntő magyar–dán kivételt fog képezni.

Őszinte legyek? Igen, unalmas volt nekem a meccs. Nem akarom lebecsülni a dánok remek teljesítményét, de valljuk be, szórakoztatóbb egy olyan kézilabda-meccset nézni, amely az első tíz percben nem dől el. Remélem, hogy az utolsó mérkőzésen lesz egy kis izgalom, mert különben a negyeddöntőbe jutunk anélkül, hogy komolyan láttuk volna, hogy a dán csapat nyomás alatt hogyan teljesít.

Pénteken a magyar és a dán válogatott matematikailag is bebiztosíthatja helyét a legjobb nyolc között. A mieink 18 órától Japán, míg 20.30-tól a skandinávok Svájc ellen lépnek pályára. Amennyiben egyik válogatott sem kap ki, úgy továbbjutnak.