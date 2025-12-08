Golovin Vlagyimir együttese óriásit küzdött a dánok ellen, és közel is állt a bravúrhoz, azonban a skandináv csapat végül 28-27-re nyerni tudott, ezzel a középdöntős csoport élén végzett, míg a magyarok a második helyen jutottak tovább.

Klujber Katrinék alaposan megnehezítették a dán csapat dolgát

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A dánok egyre jobban félnek a norvégoktól

A világbajnokságon a végső győzelemre továbbra is az a Norvégia a legesélyesebb, amelyet minden csapat szeretne elkerülni. A dánok már korábban is hangot adtak annak, mennyire veszélyesnek tartják északi riválisukat, aggodalmaik pedig csak nőttek a Norvégia-Brazília mérkőzés után. Ole Gustav Gjekstad csapata dél-amerikai ellenfelét sem kímélte, a meccset 33-14-re nyerte meg, melyet követően a norvég sajtó nem győzte dicsérni a válogatottat, valamint hangsúlyozta, hogy Dániában mennyire rettegnek tőlük.

Dániában lélegzetvisszafojtva követték az emberek a norvég–brazil meccset, és ha hihetünk a dán TV2 tudósításának, akkor megrémültek a látottaktól, és egyre jobban ”

– számolt be róla a norvégok egyik leghíresebb online újságja, a Nettavisen.

„Fú, ijesztő, milyen jól olajozott a norvég kézilabda-gépezet. Katrine Lunde 67%-os védési hatékonysággal leül a kispadra. Hallatlan” – írta a dán TV2, kiemelve a norvégok világklasszis kapusát, a 45 éves Katrine Lundét, aki előtt természetesen a hazájában is tisztelegtek.

Katrin Lunde a brazilok ellen is szenzációsan védett

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

„Minden lövést kivéd, amit csak ki lehet védeni, és sok olyat is, amit szinte lehetetlen hárítani.

Ez teszi őt a világ legjobb kapusává. Hatalmas tisztelet övezi az ellenfelei részéről, mert látszik, hogy megijednek, amikor vele állnak szemben”

– méltatták a norvégok a zseniális kapust.

A dánok egyelőre fellélegezhetnek, mert csak a kézi-vb döntőjében találkozhatnak a norvégokkal, amennyiben mindkét válogatott eljut a fináléig. A negyeddöntőben Norvégia Montenegróval, Dánia pedig a Franciaország-Hollandia mérkőzés vesztesével csap majd össze.