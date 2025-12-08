Live
A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntős szakaszában a magyar válogatott kemény csatára kényszerítette a végső győzelemre is esélyes Dániát. A dánok boldogok a győzelem miatt, azonban a norvégoktól egyre jobban rettegnek, hiszen északi riválisuk újabb kiütéses győzelemmel tartott erődemonstrációt.

Golovin Vlagyimir együttese óriásit küzdött a dánok ellen, és közel is állt a bravúrhoz, azonban a skandináv csapat végül 28-27-re nyerni tudott, ezzel a középdöntős csoport élén végzett, míg a magyarok a második helyen jutottak tovább.

Klujber Katrinék alaposan megnehezítették a dán csapat dolgát
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A dánok egyre jobban félnek a norvégoktól

A világbajnokságon a végső győzelemre továbbra is az a Norvégia a legesélyesebb, amelyet minden csapat szeretne elkerülni. A dánok már korábban is hangot adtak annak, mennyire veszélyesnek tartják északi riválisukat, aggodalmaik pedig csak nőttek a Norvégia-Brazília mérkőzés után. Ole Gustav Gjekstad csapata dél-amerikai ellenfelét sem kímélte, a meccset 33-14-re nyerte meg, melyet követően a norvég sajtó nem győzte dicsérni a válogatottat, valamint hangsúlyozta, hogy Dániában mennyire rettegnek tőlük.

Dániában lélegzetvisszafojtva követték az emberek a norvég–brazil meccset, és ha hihetünk a dán TV2 tudósításának, akkor megrémültek a látottaktól, és egyre jobban ” 

– számolt be róla a norvégok egyik leghíresebb online újságja, a Nettavisen

„Fú, ijesztő, milyen jól olajozott a norvég kézilabda-gépezet. Katrine Lunde 67%-os védési hatékonysággal leül a kispadra. Hallatlan” – írta a dán TV2, kiemelve a norvégok világklasszis kapusát, a 45 éves Katrine Lundét, aki előtt természetesen a hazájában is tisztelegtek.

Norway's goalkeeper #16 Katrine Lunde (C) celebrates during the Group IV main round match between Norway and Brazil of the IHF Women's Handball World Championship in Dortmund, western Germany on December 7, 2025. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Katrin Lunde a brazilok ellen is szenzációsan védett
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

„Minden lövést kivéd, amit csak ki lehet védeni, és sok olyat is, amit szinte lehetetlen hárítani. 

Ez teszi őt a világ legjobb kapusává. Hatalmas tisztelet övezi az ellenfelei részéről, mert látszik, hogy megijednek, amikor vele állnak szemben” 

– méltatták a norvégok a zseniális kapust.

A dánok egyelőre fellélegezhetnek, mert csak a kézi-vb döntőjében találkozhatnak a norvégokkal, amennyiben mindkét válogatott eljut a fináléig. A negyeddöntőben Norvégia Montenegróval, Dánia pedig a Franciaország-Hollandia mérkőzés vesztesével csap majd össze.

„Dühös vagyok” – nagyon közel voltak a csodához a magyar kézisek
Golovin: Komoly csapatok ellen tudunk jól játszani
Teljes sokkban a sztárcsapat kézisei a vb-kiesés után

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 

