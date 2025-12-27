Nem hosszabbítja meg az orosz Darja Dmitrijeva szerződését a női kézilabda NB I-ben szereplő, Magyar Kupa-címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria.
A zöld-fehér klub a honlapján közölte szombaton, hogy a tavaly érkezett, olimpiai bajnok Darja Dmitrijeva jövő nyáron távozik a csapattól – adta hírül az MTI.
Darja Dmitrijeva távozik a Fraditól
A 30 éves irányító eddig összesen 56 bajnoki, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, s ezeken 184 gólt szerzett.
Dmitrijeva a 2016-os riói olimpián lett aranyérmes az orosz női kézilabda-válogatottal, a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon pedig ezüstérmes lett a nemzeti együttessel.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!