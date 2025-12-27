A zöld-fehér klub a honlapján közölte szombaton, hogy a tavaly érkezett, olimpiai bajnok Darja Dmitrijeva jövő nyáron távozik a csapattól – adta hírül az MTI.

Darja Dmitrijeva nyáron távozik a Ferencvárostól

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A 30 éves irányító eddig összesen 56 bajnoki, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, s ezeken 184 gólt szerzett.

Dmitrijeva a 2016-os riói olimpián lett aranyérmes az orosz női kézilabda-válogatottal, a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon pedig ezüstérmes lett a nemzeti együttessel.