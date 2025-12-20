Az 55 éves Elek Gábor 2007 és 2023 között a Ferencvárost irányította, s a vezetésével másfél évtized alatt két magyar bajnoki címet és három Magyar Kupa-diadalt aratott együttesével, emellett két aranyérmet gyűjtött be a Kupagyőztesek Európa Kupájában, a Bajnokok Ligájában pedig utolsó évében döntőt játszott.

Elek Gábor 2028 nyaráig írt alá Esztergomban

Fotó: Esztergom KC

Ezt követően vette át az esztergomi alakulat szakmai irányítását, első idényében a másodosztály második helyezettjeként feljutott az élvonalba a csapattal, ott pedig újoncként bronzéremmel zárt. Az Esztergom jelenleg a negyedik helyen áll az NB I-ben, és az Európa Liga csoportkörében szerepel

Elek Gábor hosszú távra tervez

„Nagyon fiatal csapattal dolgozunk, rengeteg lehetőség van a játékosokban. Az Európa Liga-szereplés számunkra elsősorban tapasztalatszerzést jelent, reális célokkal, felesleges nyomás nélkül szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni ebből az időszakból. Egy ilyen sűrű, megterhelő menetrendben különösen fontos a regeneráció és az, hogy sérülések nélkül tudjunk fejlődni. Hosszú távon az a célunk, hogy rendszeres résztvevői legyünk a nemzetközi mezőnynek” – idézte a klub közleménye Elek Gábort.



