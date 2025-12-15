A társházigazda Hollandia a negyedik helyen végzett a női kézilabda-világbajnokságon, a bronzmérkőzést hosszabbítás után Franciaország nyerte. Estavana Polmannak ez volt az utolsó meccse a nemzeti csapatban, a 33 éves klasszis már a torna előtt bejelentette visszavonulását.

Estavana Polman visszavonult a vb után a válogatottól

Fotó: JOHN THYS / AFP

Rafael van der Vaart szerint Estavana Polman nagyobb, mint a sportág

Az Ajax és a Real Madrid korábbi holland válogatott futballsztárja, Rafael van der Vaart a barátnője visszavonulása után azt nyilatkozta, hogy leírhatatlanul büszke Polmanra. Az egykori középpályás szerint a világbajnok irányító különösen a Norvégia elleni elődöntőben ragyogott. Bár azt a meccset elvesztették a hollandok, Polman megmutatta, hogy még mindig megvan benne a képesség, hogy magas szinten játsszon.

Ha még mindig így tudsz ragyogni egy ilyen top ország ellen, akkor az emberek megértik, miért is voltál a világ legjobb játékosa”

– mondta Van der Vaart elismerően a párjáról a De Telegraafnak.

„Egyáltalán nem azért mondom ezt, hogy arrogánsnak tűnjek, de számomra ő nagyobb, mint a sportág. Akár kézilabda-rajongó vagy, akár nem, ismered őt. Valóban örökséget hagyott maga után a sportág számára, és szerintem ez a legszebb dolog” – tette hozzá a 109-szeres holland válogatott futballista, aki arról is beszélt, nem tartja-e korainak, hogy párja 33 évesen döntött a visszavonulás mellett.

Azt mondogattam, hogy ha én lennék az ő helyében, ameddig csak lehet, folytatnám. De megértem a döntését.

Megváltoztak a prioritásai, ezért teljes mértékben támogatom őt” – jelentette ki Van der Vaart.

Estavana Polman mellett a hollandok másik sztárja, Lois Abbingh is úgy döntött, hogy a holland-német közös rendezésű vb után többé már nem lép pályára a válogatottban.

