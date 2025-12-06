Live
Az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia magabiztos győzelemmel biztosította helyét a legjobb nyolc között a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének második fordulójában. A Csehország elleni csoportmeccs során azonban a Ferencváros norvég sztárja, Vilde Ingstad könnyekben tört ki a kispadon, a norvég válogatott Győrből is jó ismert világklasszisának, Nora Mörknek kellett vigasztalnia.

A norvégok Dortmundban 37-14-es sikerükkel érvényesítették a papírformát Csehország ellen úgy, hogy már a szünetben tíz találat volt az előnyük. Az északiak ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad mindkét lövését értékesítette, a győri különítményéből Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen egyformán kétszer volt eredményes. A cseheknél a szombathelyi Valerie Smetková ugyancsak kétszer talált be. 

A Ferencváros norvég beállója, Vilde Ingstad nehezen tudja túltenni magát a párizsi olimpián történt szörnyű sérülésén
A Ferencváros norvég beállója, Vilde Ingstad nehezen tudja túltenni magát a párizsi olimpián történt szörnyű sérülésén
Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

A Ferencváros sztárjának könnyei hullottak

A nagyarányú győzelem ellenére drámai jelenetek zajlottak le a norvég kispadon, ugyanis Vilde Ingstad teljesen váratlanul elsírta magát és csapattársának, Nora Mörknek kellett megvigasztalnia. Az olimpiai bajnok kézilabdázó másfél évvel ezelőtt a párizsi olimpián súlyos sérülést szenvedett, a keresztszalag-szakadása pedig olyan mély nyomot hagyott benne, hogy a mai napig nehéz elfelejtenie.

Ugyan a reakciója akár újabb súlyos sérülésre is utalhatna, de a norvég beálló a mérkőzés után után tisztázta a helyzetet.

Nem történt semmi. Az egyik pillanatban megijedtem, hogy a keresztszalagom újra megsérült, az élmény még mindig trauma számomra. De nagyon jól ment a játék, és folytatni tudtam

 – mondta a Dagbladetnek a norvég sztár, aki 14 hónapos rehabilitáció után igazolt a Fradihoz, ahol már az ősszel is meghatározó játékossá vált. 

„Nem tudom, mi történt, de beindított nálam valamit. Néha ki kell engedni, akkor is, ha úgy érzed minden rendben van. Én most jól érzem magam” – nyugtatott meg mindenkit a norvég válogatott klasszis.

A már biztos negyeddöntős Norvégia vasárnap, a középdöntő utolsó fordulójában majd a brazil válogatott ellen lép pályára a csoportelsőségért a női kézilabda-világbajnokságon.

