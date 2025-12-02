Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Moszkva

Most érkezett: Itt van Putyin válasza az új amerikai béketervre

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két év után először nem ünnepelhettek a zöld-fehérek. A címvédő és már biztosan nyolcaddöntős Ferencváros házigazdaként ötméterespárbajt követően 16-13-ra kikapott az olasz AN Bresciától a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, kedden.

A sorozatban harmadik BL-elsőségére hajtó Ferencváros legközelebb február 11-én a montenegrói Primorac Kotor vendégeként ugrik medencébe.

Vigvári Vendel (j), a Ferencváros és Vincenzo Dolce, az olasz Brescia játékosa a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia mérkőzésen MTI/Illyés Tibor
Vigvári Vendel (j), a Ferencváros és Vincenzo Dolce, az olasz Brescia játékosa a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia mérkőzésen
MTI/Illyés Tibor

Az első negyedben egy, a másodikban 13 gól esett

Az első negyedben mindössze egyetlen gól esett, de arra is majdnem hat percet kellett várni. A találatot a Ferencváros szerezte Jansik Szilárd révén, a folytatásban pedig őrületes gólgyártásba kezdtek a felek, a második nyolc percben ugyanis 13 találatot láthattak a szurkolók. Az FTC két góllal vezetett, ám a Brescia egy 5-1-es sorozattal fordított és a nagyszünetben kétgólos előnyben volt.

Budapest, 2025. december 2. Vogel Soma, a Ferencváros játékosa a vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia mérkőzésen a Komjádi Uszodában 2025. december 2-án. MTI/Illyés Tibor
Vogel Soma sem tudta ezúttal megmenteni a Fradit
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A harmadik felvonást egy találattal megnyerték a házigazdák, a negyedikben pedig egyenlítettek. Utolsó támadásukat nem tudták lövéssel befejezni, pedig emberelőnyben voltak, a túloldalon pedig Vogel Soma egy másodperccel a vége előtt védeni tudott.

Elbukta a büntetőpárbajt a Ferencváros

A rendes játékidő 12-12-es döntetlennel zárult, az ötméterespárbajban viszont Manhercz Krisztián és Vámos Márton is hibázott, az olaszok viszont minden kísérletüket gólra váltották — jelentette az MTI.

Férfi BL, csoportkör, 5. forduló, C csoport:
FTC-Telekom Waterpolo - AN Brescia (olasz) 13-16 (1-0, 5-8, 3-2, 3-2, 1-4) - ötméteresekkel
a magyar csapat gólszerzői: Manhercz 3, Vámos, Argiropulosz, Di Somma 2-2, Varga V., Jansik, De Toro, Mandic 1-1

Az FTC legutóbb 2023. május 23-án kapott ki hazai környezetben a BL-ben, igaz, akkor a spanyol Sabadell rendes játékidőben győzött Budapesten.

  • Még több cikk
A címvédő Fradi kiütéses győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában
A Fradi hőse törött bordával csak csaliként úszkált a Szuperkupa-döntőben
Kitüntették a Fradi BL-győztes sztárjátékosait

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!