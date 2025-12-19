Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka első közös gyermeke, Böde Dávid István júliusban született meg, a Fradi kapusa pedig bő négy hónappal később térhetett vissza a pályára – igaz, egyelőre még csak edzésen. A 31 esztendős játékos a fradi.hu-nak beszélt a visszatérés nehézségeiről.

Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a visszatérést

Fotó: fradi.hu

– Talán a legjobb szó, hogy türelmetlen vagyok. Korábban a körülöttem lévőkön úgy láttam, hogy tök simán visszajöttek a szülés után, nekem ugyanakkor – pláne ahhoz képest, hogy a várandósság alatt szinte végig tudtam edzeni – nem teljesen zökkenőmentes.Többet kell nyújtanom, mint előtte, az biztos, mert kicsit kötöttebb vagyok. Az erő jött vissza gyorsabban, és csak most a kapuban érzem, hogy miben van lemaradásom – igaz, napról napra kevesebb. Hiányzott a terhelés, bár otthon nem nagyon volt időm gondolkodni még úgy sem, hogy mióta edzhetek már, nagyon szépen beállt a napirend.

Böde-Bíró Blanka elárulta, hogy leginkább a meccsek hangulata, a készülődés, bemelegítés és a drukk hiányzott neki, a múltkor el kellett gondolkodnia azon, hogy mit is szokott csinálni bemelegítésnél.

A Fradinak jól jön a visszatérése

A zöld-fehéreknek nagy szüksége lenne a kapusra, ugyanis Laura Glauserre hosszú kihagyás vár a novemberi sérülése miatt, a francia légiós három-négy hónapig biztosan nem játszhat.

Minden tervezés alatt van, de szeretnénk, hogy amikor a csapat visszajön a világbajnokság után, akkor a lányokkal együtt elkezdhessem az edzéseket.

– De tényleg türelmesnek kell lennem, hogy ne siessem el a visszatérést, erősítek, teszem, amit kell, és majd meglátjuk, hogy az élet hogy akarja – mondta a visszatérésről Böde-Bíró, aki az anyaságról is elárult néhány dolgot.

– Semmilyen csoportba, közösségbe nem léptem be, maximum egy-két már anyuka barátnőtől kérdeztem ritkán, de különben nem akartam olvasgatni. Tudtam, hogy jó kezekben vagyok, a szülésznő elmondott mindent, és nem akartam túlgondolni, sok negatívummal lehet találkozni az interneten, ami okozhat azért stresszt. De pontosan olyan az anya szerep, amilyennek vártam.