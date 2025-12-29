Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Terrorcselekmény volt a Putyin rezidenciája elleni támadás – Trump őrjöng

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától. A Fradi és a korábbi magyar válogatott játékos közös megegyezéssel bontottak szerződést.

Tomori Zsuzsanna 2010-ben igazolt először a Ferencvároshoz, majd 2022-ben visszatért a Népligetbe. A klubnál eltöltött időszakában két bajnokságot és három Magyar Kupát nyert, a nemzetközi színtéren pedig két Kupagyőztesek Európa Kupája-aranyéremnek, valamint egy Bajnokok Ligája-ezüstéremnek örülhetett – olvasható a Fradi honlapján.

Tomori Zsuzsanna már nem a Fradi játékosa
Tomori Zsuzsanna már nem a Fradi játékosa
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A Fradinak már nem kellett

Az FTC hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekezőspecialistának, ezért a klub kezdeményezte a szerződés felbontását, amelyet a a 38 éves játékos elfogadott.

A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencváros női kézilabdacsapatát, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.

Kapcsolódó cikkek:

Fokozódik a feszültség a Veszprémnél a sérült sztárjátékos Eb-szereplése miatt
Nagy bajba kerülhet a magyar kéziválogatott az Eb előtt
Drámai döntést hozott olimpiai bajnok sztárjáról a Ferencváros
Karácsonykor adott életet ikerlányainak a magyar válogatott sztárkézise
Kötélből voltak az idegei, az őrületbe kergette ellenfelét a férfi kéziválogatott sztárja – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!