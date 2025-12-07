A magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokság eddigi legjobb teljesítményét nyújtva kapott ki 28-27-re a torna egyik esélyesétől, a hibátlan mérlegű dán csapattól. A lefújás után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékelt.

Golovin Vlagyimir tökéletesen felkészítette a magyar csapatot a vb egyik esélyese ellen

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Így látta a meccset Golovin Vlagyimir

„Negyvenöt percig nagyon jól játszottunk, de a végén egy kicsit hiányzott a bátorság meg a rutin. Viszont, amikor a dánok visszavették a vezetést, akkor sem engedtük, hogy lezárják a meccset. Visszajöttünk, és végül 30, vagy inkább 20 másodpercen múlt az egész. Tanulni kell a mérkőzésből, azt viszont megmutattuk, hogy nagyon komoly csapatok ellen tudunk jó teljesítményt nyújtani” – mondta a lefújás után a szövetségi kapitány.