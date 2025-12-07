Live
Erre senki sem számított: olyat ismertek el a Partizánban, amit eddig még soha

Sport

Szenzációs meccset játszottak a női kézisek a vb egyik esélye ellen

A magyar női kézilabda-válogatott hiába játszott fantasztikusan, a holland-német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén 28-27-re kikapott Dániától. A lefújás után Golovin Vlagyimir értékelt.

A magyar női kézilabda-válogatott a világbajnokság eddigi legjobb teljesítményét nyújtva kapott ki 28-27-re a torna egyik esélyesétől, a hibátlan mérlegű dán csapattól. A lefújás után Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány értékelt.

Rotterdam, 2025. december 7. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány (k) a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a rotterdami Ahoy Arénában 2025. december 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Golovin Vlagyimir tökéletesen felkészítette a magyar csapatot a vb egyik esélyese ellen
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Így látta a meccset Golovin Vlagyimir

„Negyvenöt percig nagyon jól játszottunk, de a végén egy kicsit hiányzott a bátorság meg a rutin. Viszont, amikor a dánok visszavették a vezetést, akkor sem engedtük, hogy lezárják a meccset. Visszajöttünk, és végül 30, vagy inkább 20 másodpercen múlt az egész. Tanulni kell a mérkőzésből, azt viszont megmutattuk, hogy nagyon komoly csapatok ellen tudunk jó teljesítményt nyújtani” – mondta a lefújás után a szövetségi kapitány.

 

 

