Hiába vezettünk már az első félidőben is öt góllal, 10-5-re is, a románok nem adták fel a meccset. A második félidőben többször is támadtak az egyenlítésért, de ez nem sikerült nekik és Golovin Vlagyimir végül viszonylag sima eredménnyel hozta a meccset. 34-29-re nyertünk és továbbra is hibátlanok vagyunk a női kézilabda-világbajnokságon.

Golovin Vagyimir szerint kétszer kellett megnyernünk ezt a meccset

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Golovin Vlagyimir szerint az első félidő végén megzavarodtunk

„Olyan volt, mintha kétszer kellett volna ezt a mecset megnyerni. Az első félidőben, amit megbeszéltünk, az minden működött. Amikor sort cserélve játszott az ellenfél, azt is megoldottuk. Az utolsó tíz percben valahogy a rendszer egy kicsit szétcsúszott. Voltak olyan hibák, amit itt már nem szabad elkövetni. Voltak felesleges kiállítások és talán az az utolsó tíz perc kicsit megzavarta a fejünket, és akkor ránk jött a román válogatott. Egy kicsit talán bizonytalanak voltunk, lassabban játszottunk, mérlegeltünk, hogy befejezzük-e a támadást vagy ne. Nem alakultak helyzetek. A második félidőben az első tíz perc eldöntheti a meccset, és volt két helyzet, amit kihagytunk, eladtuk a labdákat, de szerencsére utána összeállt a védekezés. Janurik Kinga besegített a kapuban, meg egy-két olyan könnyű gólt lőttünk, ami átbillentett minket egyről három gólra, és kicsit megnyugodtunk” – mondta Golovin Vlagyimir az M4 Sportnak, aki szerint természetes, hogy hibáznak a játékosok.

„Higgyék el, hiába készülünk, nem olyan egyszerű sok mindent megoldani, de azt, ami fontos volt, megoldottuk, mentálisan és fizikálisan jobbak voltunk, mint a románok. Kicsit olyan volt a meccs, mint Svájc ellen. Volt olyan, amikor nagyon sokáig nem tudtunk ellépni egy gólról. Háromszor is támadtak talán a románok, hogy iksz legyen. Nem sikerült nekik, és a két gyors góllal ellépünk. Ott már jött a nyugalom és utána jól lemenedzseltük az időt is.”