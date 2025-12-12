Életének 67. évében, hosszú betegség után hunyt el Róth Kálmán, a magyar kézilabdasport legendás alakja, aki kétszer is volt a Győri Audi ETO KC edzője. Róth Kálmán fedezte fel többek között Görbicz Anita tehetségét is, aki később a világ legjobbja lett.

Eduarda Amorim és Görbicz Anita brazil kézis 2021-es búcsúmeccsén

Fotó: AFP

Görbicz Anita 233-szor volt magyar válogatott

”Görbe” egész pályafutását a győri klubnál töltötte, sokat köszönhet nevelőedzőjének, így természetesen megemlékezett a mester haláláról.

Kálmán bácsi. Ma búcsút kell vennem attól az embertől, Tőled, akinek a legtöbbet köszönhetem a kézilabdában és talán az életemben is. Elment a nevelőedzőm, aki felfedezett, hitt bennem, tanított, terelt, és olyan útra állított, amelyet nélküle soha nem járhattam volna be. Ő volt az, aki meglátta bennem azt, amit akkor még én sem láttam magamban. Ő volt az, aki nemcsak technikát és sportot tanított, hanem kitartást, alázatot, felelősséget, és azt, hogy mindig legyen bennünk több, mint amit elsőre gondolnánk.

Neki köszönhetek mindent, MINDENT!!!!!

A sikereket, az élményeket, a csapatszellemet, a küzdést az alázatot és azt, hogy a kézilabda örökre az életem része lett.

Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb. Hálás vagyok minden edzésért, minden tanácsért, minden szigorú pillanatért és minden bátorításért.

Nyugodj békében, Kálmán bácsi!

A pályán és azon kívül is velünk marad mindaz, amit adtál.

Nagyon fogsz hiányozni!

Köszönök mindent – idézte a győri klasszist a kisalfold.hu.

Róth Kálmánra csendes gyertyagyújtással emlékeznek december 12-én, pénteken 17 órától a Magvassy Mihály Sportcsarnok főbejáratánál.