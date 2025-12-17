A női kosárlabda NB I hétvégi fordulójában a vendég ELTE BEAC Újbuda nagy különbséggel, 83-57-re nyert az UNI Győr felett. A mérkőzés harmadik negyedében a győriek csapatkapitánya, Dubei Debóra összeakadt Drahos Leilával és a földre került, majd a földön fekve beletalpalt ellenfele térdhajlatába. Az esetért a játékvezetők kiállították.

Az Uni Győr irányítóját, Dubei Debórát súlyos sportszerűtlenség miatt állították ki

Fotó: gyorikosar.hu

Hiába a bocsánatkérés, a Győr megbüntette a csapatkapitányát

A játékos a meccs után elnézést kért riválisától.

„A szombaton történtekre szeretnék reagálni. Elöljáróban elmondanám, hogy a pályafutásom során nem volt ilyenre precedens, és bár nagyon rossz döntést hoztam az adott pillanatban, azért hozzátenném, hogy az egészet megelőzték események, és sajnos ott telt be a pohár. Persze ez sem ment fel, tisztában vagyok vele, hogy ilyet nem lehet csinálni – nem is szoktam –, nem elfogadható. Erre semmi nem lehet mentség. Természetesen nem Drahos Leilával volt gondom, nem akartam neki ártani, ahogyan a BEAC-nak sem. A meccs után elnézést is kértem a játékostól és az ellenfél csapatától. És ezúton szeretnék elnézést kérni csapattársaimtól, szakmai stábunktól, klubunk dolgozóitól, csapatunk szponzoraitól és szurkolóinktól is” – nyilatkozta Dubei a győri kosárcsapat honlapján.

Az egyesület szerdán, a honlapján azt írta, hogy belső vizsgálatot rendelt el a súlyos sportszerűtlenség után.

„Meghallgattuk a játékost, aki közleményben elnézést kért a cselekedetéért, és végül az a döntés született, hogy mivel

súlyosan megszegte a klub magatartási és etikai szabályzatát, így a házirendben foglaltaknak megfelelően pénzbüntetést kapott

– írták, hozzátéve, hogy ezzel a maguk részéről lezártnak tekintik az ügyet.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége fegyelmi bizottsága még ezután - várhatóan január 8-án - tárgyalja majd a történteket.